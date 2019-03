Fall Ursula Herrmann: Prüfung dauert mehrere Wochen

Die Staatsanwaltschaft Augsburg geht davon aus, dass die Prüfung der ihr vorgelegten Unterlagen zum Fall Ursula Herrmann mehrere Wochen dauern wird. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Oberstaatsanwalt Matthias Nikolai, es gehe nicht um Spekulationen, sondern man prüfe konkret die vorgelegten Unterlagen und werde dann eine Entscheidung treffen.

Innenminister will den Fall sehr genau anschauen

Innenminister Joachim Herrmann sagte dem BR, er werde sich den Fall sehr genau anschauen, er sei lange vor seiner Zeit als Innenminister gewesen. Er kenne die früheren Ermittlungen, man müsse sich anschauen, was der Anlass ist, dass es nach so langer Zeit Vorwürfe gebe, es werde durch die Kriminalpolizei überprüft.

Ursula Herrmann von Schülern entführt?

Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet, dass Michael Herrmann, der Bruder von Ursula Herrmann, nicht an die Schuld des 2010 verurteilten Werner M. glaubt. Vielmehr geht Herrmann davon aus, dass seine Schwester von damaligen Schülern entführt wurde. Im Fokus steht dabei das ehemalige Landerziehungsheim Schondorf, ein privates Internat am Ammersee. Dort waren auch Kinder einflussreicher Persönlichkeiten untergebracht. Die Polizei habe dort, so Michael Herrmann, zu wenig ermittelt. Und das, obwohl dorthin schon damals eine wichtige Spur geführt habe.

"Man hätte weiterforschen müssen. Aber ich glaube, die Forschungen beim Landheim, da wusste man schon von der Polizei, das ist nicht gern gesehen." Michael Herrmann

Michael Herrmann hat sich durch etwa 25.000 Seiten Akten gewühlt und mithilfe von Experten weitergeforscht. Unter anderem ließ er Erpresserbriefe von damals untersuchen. Eine Durchdruckspur darauf erwies sich als Wahrscheinlichkeitsbaum – eine Skizze aus der Stochastik, die im Fach Mathematik in der Oberstufe gelehrt wird.

Außerdem sei die Spur eines Klingeldrahts, der sowohl am Entführungsort als auch im Landerziehungsheim gefunden wurde, zu wenig weiterverfolgt worden, so Michael Herrmann.

Staatsanwaltschaft prüft Indizien auf Stichhaltigkeit

Die Staatsanwaltschaft Augsburg prüft Herrmanns Anliegen. Sie wird entscheiden, ob Michael Herrmanns Indizien so stichhaltig sind, dass im Fall neu ermittelt wird. Die rechtlichen Hürden sind dafür sehr hoch.

Die Entführung der Ursula Herrmann ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. Am 15. September 1981 wurde die damals zehnjährige Schülerin auf ihrem Heimweg nahe Eching am Ammersee entführt – und kurze Zeit später (4.10.1981) gefunden: vergraben und erstickt in einer Kiste im Wald. Zu lebenslanger Haft wurde für die Tat 2010 in einem Indizienprozess Werner M. verurteilt. Er bestreitet bis heute die Tat.