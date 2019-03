Er ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands: die Entführung der Ursula Herrmann. Am 15. September 1981 wurde die damals Zehnjährige auf ihrem Heimweg nahe Eching am Ammersee entführt – und später von der Polizei gefunden: vergraben und erstickt in einer Kiste im Wald.

Zweifel an der Schuld des Verurteilten

Verurteilt wurde für die Tat 2010 Werner M. – in einem Indizienprozess. Einen direkten Beweis gegen ihn gab es nicht. Auch heute noch sagt er: "Ich war’s nicht." Dieser Meinung ist mittlerweile auch Michael Herrmann. Er war Nebenkläger im Strafprozess und hatte Einsicht in etwa 25.000 Seiten Akten. Beim Durchforsten stieß er auf Ungereimtheiten und teils abenteuerliche Verhörmethoden. Die Ermittlungen: teilweise unsauber. Ein ehemaliger Chefermittler sprach während des Strafprozesses vor Gericht gar von einem "Spurenvernichtungskommando" im Fall Herrmann.

Spuren führen zu Schülern eines Privat-Internats am Ammersee

Michael Herrmann hat Zweifel an der Schuld des Verurteilten – und recherchiert auf eigene Faust. Sein Fokus richtet sich bald auf das ehemalige Landerziehungsheim Schondorf, einem privaten Internat am Ammersee, in dem auch Kinder einflussreicher Eltern untergebracht waren. Dort habe die Polizei, meint Michael Herrmann, kaum ermittelt, obwohl früh eine wichtige Spur dorthin geführt habe: Kurz nach der Entführung hatten Ermittler am Tatort einen grünen Klingeldraht gefunden, ihn aber nicht mit der Tat in Verbindung gebracht. Heute vermutet man: Der Draht könnte als Warnsystem der Entführer benutzt worden sein.

Erst im Januar 1983 tauchte der Draht wieder auf – deponiert bei Schülern im Landerziehungsheim. Warum die Schüler ihn aufs Zimmer genommen hatten, dieser Frage gingen die Ermittler Herrmann zufolge zu wenig nach. Und sie verfolgten auch andere Ungereimtheiten an den Aussagen der Schüler nicht.

"Man hätte weiterforschen müssen. Aber ich glaub, die Forschungen beim Landheim, da wusste man schon von der Polizei, das ist nicht gern gesehen." Michael Herrmann

Junge Menschen als mögliche Tätergruppe?

Herrmann recherchiert weiter – und findet noch mehr Indizien, die die Tat seiner Meinung nach einerseits mit Schülern des Landerziehungsheims, andererseits generell mit jungen Leuten in Verbindung bringen. Herrmann vermutet, jemand habe die Tat wie ein Abenteuer geplant, sich orientiert an spektakulären Entführungen aus Comics, Zeitschriften, Romanen.

"Heute würde man schon akribischer und zielgerichteter ermitteln können. Man würde wesentlich stärker einen Profiler ranlassen, wo es um Psychogramme geht. Allein die Untersuchung des Erpresserbriefes hätte schon einiges ergeben. Aber das wurde damals nicht gemacht. Was ich in den Akten vorgefunden hab, waren vage Vermutungen." Michael Herrmann

Herrmann lässt die Erpresserbriefe, die damals bei der Familie eingingen, von einer Expertin untersuchen. Auf der Rückseite erkennt sie die Durchdruckspur eines Wahrscheinlichkeitsbaums – eine Skizze aus der Stochastik, die im Fach Mathematik in der gymnasialen Oberstufe gelehrt wird.

Chancen auf neue Ermittlungen?

Ob die Indizien von Michael Herrmann so stichhaltig sind, um im Fall Herrmann neu ermitteln zu können, wird die Staatsanwaltschaft Augsburg entscheiden.

Einem Wiederaufnahmeverfahren stehen rechtlich große Hürden im Weg, schließlich gibt es einen rechtskräftig verurteilten Täter. Die neuen Indizien müssten als belegbare Tatsachen den verurteilten Täter wesentlich entlasten. Michael Herrmann wäre aber schon zufrieden, wenn die Augsburger Staatsanwaltschaft zumindest Vorermittlungen aufnehmen würde. Um die Zweifel zu beseitigen, die im Fall Ursula Herrmann bleiben. Zumindest beim Bruder des Opfers.