Fall Ursula Herrmann: Bekennerschreiben sorgt für Verwirrung

Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands: die Entführung von Ursula Herrmann. Am 15. September 1981 wurde die damals Zehnjährige auf ihrem Heimweg nahe Eching am Ammersee entführt – und später von der Polizei gefunden: vergraben und erstickt in einer Kiste im Wald.

Briefe sind nicht vom Verurteilten unterzeichnet

Rechtskräftig verurteilt wurde für die Tat 2010 Werner M. – in einem Indizienprozess. Einen direkten Beweis gegen ihn gab es nicht. Auch heute noch beteuert er seine Unschuld. Das Bekennerschreiben, das im November aufgetaucht ist, ist nicht von Werner M. unterzeichnet. Jemand anderes behauptet darin, die Tat begangen zu haben. Aber ist das Schreiben echt oder nur eine elaborierte Fälschung?

"Die unverzüglich eingeleiteten Maßnahmen ergaben, dass der Brief wohl nicht von dem angeblichen Verfasser stammt. Die Urheberschaft und Hintergründe der Schreiben werden geprüft. Dabei werden auch alle zielführenden technischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Bis hierzu belastbare Erkenntnisse vorliegen, können leider keine Einzelheiten genannt werden." Matthias Nickolai, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft

Junge Menschen als Tätergruppe?

Der Verfasser des Schreibens behauptet, zur Tatzeit Schüler auf der Oberstufe eines Gymnasiums gewesen zu sein – in einem Internat ganz in der Nähe des Entführungsortes. Diese Aussage stützt die Theorie von Ursulas Bruder Michael Herrmann. Er war Nebenkläger im Strafprozess und hatte Einsicht in etwa 25.000 Seiten Akten. Beim Durchforsten stieß er auf Ungereimtheiten, teils abenteuerliche Verhörmethoden und schlampige Ermittlungen. Ursulas Bruder recherchierte auf eigene Faust – und fand Indizien, die auf eine junge Tätergruppe hindeuten. Das Ganze machte er 2019 öffentlich: Er legte die Indizien der Augsburger Staatsanwaltschaft vor, wollte neue Ermittlungen erreichen, scheiterte damit aber und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Welche Motivation hat der Verfasser?

Hat die Briefe also nur ein Wichtigtuer verfasst, ein Verschwörungstheoretiker, der sich seine Informationen aus Medienberichten geholt hat? Oder steckt mehr dahinter? Ist es ein Mittäter, ein Mitwisser, der die Polizei auf eine bestimmte Spur führen möchte?

"Das Schreiben schildert den Tatablauf. Es ist in sich erschreckend schlüssig. Da werden Orte beschrieben, die zunächst gar nicht so im Fokus der Ermittler standen. Und ein paar Details, die jetzt nicht wirklich öffentlich eine Rolle gespielt haben. Das ist schon ein bisschen Aktenwissen." Joachim Feller, Anwalt von Michael Herrmann

Wie geht es jetzt weiter?

Für viele steht fest: Der Fall Ursula Herrmann mag juristisch gesehen abgeschlossen sein, aber das letzte Wort darin ist noch immer nicht gesprochen.

"Es gibt inzwischen so viele, die sagen: Wir würden Ermittlungen auf der Ebene außerhalb der Staatsanwaltschaft unterstützen und vielleicht können wir doch noch einen Täter präsentieren." Joachim Feller, Anwalt von Michael Herrmann

Dieser True Crime Podcast arbeitet den Fall auf

Der Fall Ursula Herrmann ist einer der bekanntesten Kriminalfälle der deutschen Geschichte. Die Journalistin Katja Paysen-Petersen hat ihn aufgearbeitet: in "Entführt", einer aufwendig recherchierten Podcast-Serie des Bayerischen Rundfunks.