Fall Saho: Gericht entscheidet über Asylantrag von blindem Syrer

Das Verwaltungsgericht Regensburg entscheidet heute über den Asylantrag eines blinden Syrers, der nach Spanien ausgewiesen werden soll. Da der heute 27 Jahre alte Mheddin Saho 2019 über Spanien nach Deutschland gekommen war und dort auch seinen Asylantrag stellte, soll das Verfahren gemäß der Dublin-Verordnung auch dort behandelt werden, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Saho wehrt sich gegen Ausweisung

Saho wehrt sich gegen die Ausweisung, da er in Spanien als Blinder bei weitem nicht so ein Leben führen könne wie in Deutschland. Vor allem Blinde ohne Unterstützung hätten es laut Mheddin Saho sehr schwer in Spanien. Gebäude und Straßen seien schlecht erreichbar, da sie nicht barrierefrei gebaut seien, erzählt der Syrer. Zwei abgebrochene Abschiebeversuche, Aufenthalte in Gefängniszellen und sechs Wochen Kirchenasyl hat er seit Juli 2019 schon hinter sich.

Master-Studium an LMU steht auf der Kippe

Die Ausweisung würde zudem dazu führen, dass der "erste blinde Asylbewerber, der in Deutschland studiert", sein Masterstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München nicht beenden könne. In Spanien müsste er damit von vorn anfangen. Eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund seines Studiums wurde vom Verwaltungsgericht Regensburg abgelehnt.

Gastfamilie: Saho ist "fünftes Kind"

Auch müsste Mheddin seine Gastfamilie verlassen. Familie Zierer, die Mheddin vor zwei Jahren bei sich in Rottenburg im Landkreis Landshut aufgenommen hat, bezeichnet ihn als ihr "fünftes Kind". Für Gisela Zierer ist ein Leben ohne Mheddin mittlerweile unvorstellbar: "Er kann so viel tun für Deutschland. Er kann sich einbringen, vor allem für Behinderte. Er hat eine super Ausbildung und kann gute Dienste machen. Und ich verstehe nicht, warum er nach Spanien soll." Neben seinem Studium arbeitet Mheddin Saho ehrenamtlich als Übersetzer in der Schule und bei der Caritas.

Albträume aus Angst vor Polizei

Mit der heutigen Verhandlung hoffen Mheddin Saho und Familie Zierer, dass das "ewige Hin und Her" ein Ende hat. "Es ist sehr belastend in letzter Zeit, weil ich merke, dass Mheddin immer mehr leidet unter dieser Unsicherheit. Und er wird immer verzweifelter und hat auch natürlich Angst, wie es jetzt weitergeht", erzählt Gisela Zierer. Mheddin Saho sagt, er habe Albträume, könne nicht schlafen: "Jedes Mal, wenn es an der Tür klingelt, denke ich, die Polizei kommt." Zwei Jahre habe er auf den heutigen Tag gewartet. Würde er sagen, er habe keine Angst, würde er lügen, so Mheddin.

Mediale Aufmerksamkeit begleitet Sonderfall

Neben der Bewilligung seines Asylantrags hofft der 27-jährige Syrer, dass durch seine Geschichte die Situation für behinderte Geflüchtete in Zukunft verbessert wird. Heute Nachmittag steht sein Asylantrag zur Entscheidung an, parallel läuft eine Petition für ihn im Landtag. Der Verhandlungstermin hat sich seit Herbst 2019 bereits mehrfach verschoben. Mehrere Medien, darunter auch der BR, haben über diesen Fall berichtet.