Fall Peggy: Wiederaufnahme der Ermittlungen jederzeit möglich

Ein Freispruch in einem Gerichtsverfahren gegen Manuel S. wäre wahrscheinlicher als eine Verurteilung. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Bayreuth das Verfahren wegen Mordes eingestellt, sagt Hans Kudlich, Professor für Strafrecht an der Uni Erlangen. Doch gerade in "Cold Case"-Fällen, wie dem um den Mord an Peggy Knobloch, kommt es nicht selten vor, dass erneute Ermittlungen eingeleitet werden.

Fall Peggy: Ermittlungsverfahren für den Moment zu Ende

Ergeben sich neue Anhaltspunkte gegen Manuel S. kann die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren jederzeit wieder aufnehmen: "Es ist auch möglich, dass ein Staatsanwalt irgendwann der Meinung ist, dass hier weiter ermittelt werden muss", sagt Hans Kudlich. Würde die Staatsanwaltschaft nicht von Mord, sondern von Totschlag ausgehen, wäre allerdings 20 Jahre nach der Tat Schluss. "Dann ist beim Totschlag eine Verjährung eingetreten, anders als bei Mord, der verjährt nicht".

Mord- oder Totschlagsvorwurf nicht nachweisbar

Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft haben viele Indizien gesammelt, die reichen aber nach Aktenlage nicht für eine Anklage gegen Manuel S. Würde die Staatsanwaltschaft Anklage erheben und das Gericht zu dem Schluss kommen, dass Manuel S. frei zu sprechen ist, wäre ein erneutes Ermittlungsverfahren gegen ihn nur sehr schwer darstellbar, so Kudlich. Natürlich könne auch zu Lasten des in einem Gerichtsverfahren freigesprochenen wieder neu ermittelt und eine Wideraufnahme angestrebt werden, dies sei aber an sehr viele Bedingungen geknüpft. "Ein Zeuge, der irgendetwas gesehen haben will, reicht da nicht", sagt Kudlich. Eine Einstellung des Verfahrens ist aus ermittlungstaktischer Sicht also die einzig richtige Lösung, auch wenn der Mord an Peggy Knobloch damit weiter ungeklärt bleibt.

Manuel S. gilt weiterhin als unschuldig

Mehr als zwei Jahre haben Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Manuel S. wegen Mordes ermittelt, immer galt die Unschuldsvermutung. Bis zur Rechtskraft eines Urteils in einer Hauptverhandlung gilt die Unschuldsvermutung, so Hans Kudlich, der seit vielen Jahren als Lehrstuhlinhaber für Strafrecht an der Universität Erlangen tätig ist. Auch jetzt, nachdem das Ermittlungsverfahren eingestellt ist, gilt Manuel S. natürlich als unschuldig, auch wenn die Polizei von seiner Unschuld nicht restlos überzeugt ist.