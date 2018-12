Fall Peggy: Teilgeständnis kam ohne Anwalt zustande

Das Polizeipräsidium Oberfranken hat der Haftbeschwerde des 41-jährigen Verdächtigen widersprochen. Dessen Anwalt, Jörg Meringer, hatte eine entsprechende Beschwerde beim Landgericht Bayreuth eingereicht.

Dem BR gegenüber erklärte Meringer, es gebe keinen Beweis für die Beteiligung seines Mandanten an der Tötung des neunjährigen Mädchens. Der 41-Jährige habe auch nichts mit der Beseitigung der Leiche zu tun. Meringer hatte dem BR erklärt, dass sein Mandant im September nur deshalb ein Teilgeständnis abgegeben hatte, weil er sich bei der Vernehmung unter Druck gesetzt fühlte.

Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte den Eingang der Beschwerde. Zum Inhalt werde die Staatsanwaltschaft Bayreuth im Haftprüfungsverfahren Stellung nehmen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Polizei widerspricht Darstellung

Völlig unkommentiert wollten die Beamten die Vorwürfe des Verteidigers aber nicht lassen. Der Beschuldigte sei am 12. September zwar nicht im Beisein eines Anwalts durch Beamte der Kripo Bayreuth und der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Eine umfassende Belehrung über Rechte und darüber, dass eine Aufzeichnung der Vernehmung per Video vorgenommen werde, sei aber sehr wohl erfolgt.

"Die Vernehmung wurde nach umfassender Belehrung über seine Rechte und den Umstand, dass eine Aufzeichnung erfolge, als auf Video aufgezeichnete Vernehmung durchgeführt und dauerte, durch längere Pausen unterbrochen, von 8.40 Uhr bis 18.32 Uhr. Dabei wurde dem Beschuldigten durchgehend die Möglichkeit eingeräumt, einen Verteidiger zu kontaktieren. Dieses Recht wurde vom Beschuldigten nicht wahrgenommen." Polizeipräsidium Oberfranken

Keine weiteren Beschuldigten

Darüber hinaus gaben die Ermittler auch weitere Details zum Stand ihrer Arbeit bekannnt. Sie gehen davon aus, dass Peggy Knobloch im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit ihrem Verschwinden am 7. Mai 2001 ermordet wurde. Davon sei auch der Ermittlungsrichter überzeugt. Der Haftbefehl gegen Manuel S. wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 10. Dezember 2018 vom zuständigen Amtsgericht Bayreuth erlassen.

Grund sei die Bewertung der Aussagen des Beschuldigten am 12. September gewesen und weitere Ermittlungsergebnisse, so die Polizei. Nach seiner Festnahme und bei der Vorführung beim Ermittlungsrichter habe der Beschuldigte keine weiteren Angaben gemacht. Verfahren gegen weitere Beschuldigte führt die Staatsanwaltschaft derzeit nicht.

Der Fall Peggy

Peggy war am 7. Mai 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Im Juli 2016 fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn im thüringischen Saale-Orla-Kreis, knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort entfernt. Vergangene Woche kam der 41-Jährige unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.