Fall Peggy: Schmerzensgeldklage gegen Bestatter?

Im Verfahren um eine eventuelle Zahlung von Schmerzensgeld im Fall Peggy wird es voraussichtlich frühestens im Sommer eine öffentliche Verhandlung vor dem Zivilgericht in Hof geben. Dies teilte ein Gerichtssprecher im Bezug auf den juristisch umstrittenen Fall auf BR24-Anfrage mit.

Peggy im Wald vergraben – Mann zieht Geständnis zurück

Momentan prüfe das Gericht die Stellungnahmen der Anwälte. Susanne Knobloch, die Mutter der 2001 in Lichtenberg verschwundenen neunjährigen Peggy hatte im Januar dieses Jahres eine Schmerzensgeldklage gegen einen früheren Bewohner von Lichtenberg eingereicht. Sie fordert mindestens 75.000 Euro. Der Mann hatte 2018 im Rahmen der Ermittlungen bei der Polizei erklärt, dass eine andere Person ihm 2001 den leblosen Körper des kleinen Mädchens übergeben habe. Daraufhin habe er Peggy in einem Waldstück in Thüringen vergraben.

Dieses Geständnis hatte der Mann wenig später aber wieder zurückgezogen, er sei von der Polizei unter Druck gesetzt worden. Eine Beteiligung an der Tötung von Peggy konnte dem Bestatter von der Staatsanwaltschaft Bayreuth nicht nachgewiesen werden.

Verteidiger hält Schmerzensgeldklage für unbegründet

Die sterblichen Überreste von Peggy waren im Sommer 2016 – 15 Jahre nach ihrem Verschwinden – zufällig von einem Pilzsammler in dem Wald entdeckt worden. Die sterblichen Überreste von Peggy waren erst mehr als 20 Jahre nach ihrem Verschwinden beigesetzt worden. Peggys Mutter macht mit ihrer Schmerzensgeldklage den Mann dafür verantwortlich, dass sie jahrelang nichts vom Verbleib ihrer Tochter gewusst habe und er ihr durch sein Schweigen erhebliches Leid zugefügt habe.

Der Verteidiger des Mannes hält diese Klage für unbegründet. Er sieht keinen Zusammenhang zwischen dem seelischen Leid der Mutter von Peggy und seinem Mandanten. Der Anwalt verweist darauf, dass die Staatsanwaltschaft Bayreuth 2020 die Ermittlungen gegen seinen Mandanten endgültig eingestellt hat. Wie der Verteidiger auf BR24-Anfrage erklärte, hat er am 20. März seine Stellungnahme zur Schmerzensgeldklage beim Zivilgericht in Hof eingereicht. Der Termin für die öffentliche Verhandlung stehe noch nicht fest, teilt das Landgericht Hof mit.