Fall Peggy: Pollen führten zum Verdächtigen

Gegen den Mann werde nun wegen Mordverdachts ermittelt, sagte der Leiter der Soko Peggy, Uwe Ebner, bei einer Pressekonferenz in Bayreuth. Der Beschuldigte befindet sich aber auf freiem Fuß. Den Angaben zufolge hat Manuel S. gestanden, den leblosen Körper von Peggy an einem Bushäuschen in Lichtenberg von einem anderen Mann übernommen zu haben. Den Namen des Mannes nannte er den Ermittlern gegenüber auch. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten zur Identität des anderen Mannes keine Angaben machen.

Beschuldigter hat Peggys Jacke verbrannt

Er habe noch versucht, Peggy zu reanimieren, sagte Manuel S. in seiner Vernehmung. Anschließend habe er den leblosen Körper in eine rote Decke gewickelt, in den Kofferraum seines goldenen Audi 80 gelegt und in einem Waldstück in Thüringen abgelegt. Wenige Tage später habe er den Schulranzen und die Jacke des Mädchens bei sich zu Hause verbrannt. Was vor der Übergabe der Leiche passiert ist und wie das Mädchen ums Leben gekommen ist, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

"Wir sind in den Ermittlungen einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Aber jetzt sind weitere Ermittlungen nötig." Uwe Ebner, Leiter der Soko Peggy

Spuren am Fundort von Peggys Überresten in Thüringen

Den entscheidenden Hinweis haben Spuren gegeben, die 2016 am Fundort von Peggys sterblichen Überresten gefunden wurden. Darunter sind mikroskopisch kleine Pollen, die als Torf identifiziert wurden. Dadurch ergab sich ein Zusammenhang mit Gartenarbeiten von Manuel S. am Tattag, die den Ermittlern bereits bekannt waren. Außerdem wurden Farbreste in dem Waldstück gefunden, die ebenfalls auf Manuel S. hindeuten. Er hatte damals renoviert.