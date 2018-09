Fall Peggy: Großeinsatz der Polizei

Im Fall Peggy ist Bewegung. Die Polizei war in Oberfranken in Lichtenberg und Marktleuthen aktiv. Über eine Festnahme und ein mögliches Geständnis wird berichtet. Dass der Mörder von Peggy Knobloch gefasst sein könnte, mutmaßten am Abend schon erste Medien.

Großeinsätze der Polizei

Die Frankenpost berichtet über die zwei Großeinsätze in Marktleuthen und Lichtenberg. Der Focus schreibt in seiner Onlineausgabe, dabei sei ein Mann festgenommen worden. Nach Focus-Online-Informationen soll es sich dabei um den mutmaßlichen Mörder von Peggy Knobloch handeln, der dem Bericht zufolge bereits ein Geständnis abgelegt haben soll.

Mann nach Vernehmung offenbar wieder zuhause

Der Nordbayerische Kurier dagegen berichtet, der Mann sei nur vernommen und nicht festgenommen worden – ebenso wie seine Partnerin. Den beiden oberfränkischen Blättern zufolge handelt es sich bei dem Verhörten um einen Mann, der bereits bei Peggys Verschwinden von der Polizei befragt wurde. BILD schreibt in der Onlineausgabe, dass der Mann nach den Vernehmungen bereits wieder zuhause sei, weil ein dringender Tatverdacht offenbar nicht bestehe.

Offizielle Bestätigungen von Polizei oder Staatsanwaltschaft sind in keinem der Berichte angeführt. Der Sprecher der Polizeieinsatzzentrale in Bayreuth bestätigte dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage lediglich, dass es Polizeieinsätze in beiden Ortschaften gegeben habe. Weitere Details nannte er mit Verweis auf die am Donnerstag wieder erreichbare Pressestelle nicht.

Fall Peggy seit 2001 ungelöst

Der Fall Peggy ist einer der bekanntesten und mysteriösesten Kriminalfälle in Deutschland und bis heute ungelöst.

Am 7. Mai 2001 war die damals neunjährige Peggy Knobloch spurlos in ihrem Heimatort Lichtenberg im Landkreis Hof verschwunden. 2004 wurde ein geistig behinderter Nachbar vom Landgericht Hof in einem aufwändigen Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und aufgrund weiterer Delikte in der Psychiatrie untergebracht. In einem Wiederaufnahme-Verfahren sprach das Landgericht Bayreuth den Mann dann wieder frei, er wurde 2015 entlassen.