Fall Natalia: Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Im Totschlagsprozess im Fall Natalia vor dem Landgericht Coburg hat der Angeklagte am Dienstagmorgen umfassend ausgesagt und ein Teilgeständnis abgelegt. Demnach habe er die Frau nicht vorsätzlich getötet.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Der zum Tatzeitpunkt 29-Jährige soll laut Anklage die ein Jahr jüngere Natalia im Mai vergangenen Jahres im Streit getötet haben, die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus. Der Verteidiger des 29-Jährigen sagte gegenüber BR24, dass sein Mandant keine Tötungsabsicht hatte. Umfassend hat der Angeklagte zum Prozessauftakt seine Sicht der Dinge geschildert und die vorsätzliche Tötung bestritten.

Natalia niedergeschlagen und in Tischdecke gewickelt

Demnach unterhielt er eine längere außereheliche Beziehung zu der Frau, die er allerdings beendet hatte. Natalia habe dies nicht verstehen wollen und habe ihm nachgestellt. Im Rahmen eines Treffens in einer Gartenlaube sei es zu einem heftigen Streit gekommen. Als seine schwangere Frau dazu kam, soll Natalia gedroht haben: "Ich habe dir deinen Mann genommen, jetzt nehme ich dir auch dein Kind", so der Angeklagte in seiner Einlassung.

Daraufhin habe er Natalia geschlagen, sie sei zu Boden gegangen und habe nach Luft gerungen. Anschließend habe er die tote Frau in eine Tischdecke gewickelt und sie in einem Waldstück abgelegt. Nach einer großangelegten Suchaktion fanden Polizeibeamte die Leiche zwölf Tage nach der Tat in einem Waldstück in einem Coburger Ortsteil.

Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge?

Die Obduktion hat ergeben, dass die Frau durch Druck auf den Brustbereich nach Bruch des Ringknorpels erstickt war. Das Landgericht Coburg muss nun klären, ob dem Mann ein Totschlag nachgewiesen werden kann. Denkbar ist nach der Einlassung des Angeklagten auch die Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. In den kommenden vier Verhandlungstagen plant das Gericht Zeugen aus dem Umfeld, Ermittler und Sachverständige zu vernehmen. Ein Urteil soll am 9. Mai verkündet werden.