Fall Maurice: Urteil in Karlsruhe erwartet

Gut zwei Jahre nach dem Prügeltod des 15 Jahre alten Maurice fällt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute sein Urteil. In der Revisionsverhandlung des BGH zeichnete sich ab, dass den beiden mutmaßlichen Haupttätern härtere Strafen drohen. Die obersten Richter halten es für möglich, dass die Schläge als vorsätzliches Tötungsdelikt zu werten sind. Wenn dem so ist, muss den Angeklagten am Landgericht Passau erneut der Prozess gemacht werden.

BGH könnte Maurice-Urteil kippen

Revision eingelegt hatten die Staatsanwaltschaft, die Eltern des Opfers und zwei der Angeklagten. Norbert Pree, der Großvater von Maurice, nannte das Passauer Urteil eine "Watschn" für die Familie. Die Angehörigen hoffen darauf, dass Karlsruhe das in ihren Augen zu milde Urteil kippt.

Fahrlässige Tötung von Maurice

Das Landgericht Passau hatte im Januar 2019 einen 25-jährigen Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er versetzte Maurice zwei heftige Schläge an die Schläfe und in den Bauch. Der 16-jährige Gegner, mit dem sich Maurice verabredet hatte, kam mit einer Jugendstrafe auf Bewährung davon. Er hatte nach den Schlägen des 25-Jährigen nachgelegt und Maurice drei Schläge gegen den Kopf verpasst.

Auch zwei weitere junge Angeklagte bekamen Jugendstrafen auf Bewährung. Die Richter am Landgericht Passau argumentierten, dass - obwohl alle am Tod von Maurice Schuld waren - sich nicht herausfinden ließ, wer den tödlichen Schlag setzte. Die drei minderjährigen Angeklagten wurden der gefährlichen und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen.

Zu Schlägerei in Passau verabredet

Maurice hatte sich im April 2018 mit einem Gleichaltrigen zu einer Schlägerei in der Passauer Innenstadt verabredet. Der Streit wurde zum Schaukampf vor 20 jungen Leuten, von denen sich vier in die Schlägerei einmischten. Sie schlugen so lange und so heftig auf den Schüler ein, dass der an den Folgen eines Nasenbeinbruchs und eines Schädel-Hirn-Traumas starb.