Fall Maurice K.: Urteil für Mutter "ein Schlag ins Gesicht"

Einen Tag nach der Urteilsverkündung im Prozess um den Tod von Maurice K. aus Passau hat sich Armin Dersch, der Anwalt der Mutter des 15-Jährigen, zum Urteil geäußert. Sie trat in dem Verfahren als Nebenklägerin auf.

Mutter sieht anderen als Haupttäter an

Auf BR-Anfrage sagte Dersch, dass er kommende Woche mit seiner Mandantin besprechen werde, ob sie Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen wollen. Dersch sagte aber auch, dass das Urteil für seine Mandantin schwer zu fassen sei.

"Für die Mutter ist es ein Schlag ins Gesicht. Weil sie gehofft hatte, dass der Haupttäter zu einer Haftstrafe verurteilt wird." Anwalt der Mutter von Maurice K.

Haupttäter ist aus Sicht der Mutter der Jugendliche, der sich mit Maurice zu der Schlägerei verabredet hatte, und der auch dann noch zuschlug, als sich Maurice nicht mehr wehren konnte.

Haft- und Bewährungsstrafen

Das Landgericht Passau erklärte am Donnerstag einen 25-Jährigen der vorsätzlichen Körperverletzung und fahrlässigen Tötung für schuldig. Er muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die anderen drei jugendlichen Angeklagten bekamen Bewährungsstrafen - in einem Fall von einem Jahr und neun Monaten, in zwei Fällen von jeweils einem Jahr.

Petition: Urteil soll überprüft werden

Inzwischen ist auch eine Online-Petition gestartet worden. Darin heißt es, dass sich die Mutter und die Familie von Maurice nicht mit dem Urteil "identifizieren" könnten. Die Forderung: Das Urteil solle auf der nächsthöheren Instanz überprüft werden. Die Petition wurde bislang 77 Mal unterschrieben (Stand Freitag, 13 Uhr).

Ob der Anwalt der Mutter Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt, sei vom Ausgang der Petition aber nicht abhängig: "Die Petition ignorieren wir, sie spielt bei dieser Entscheidung keine Rolle."