Fall Maurice K. muss in Teilen neu verhandelt werden

Die obersten Richter in Karlsruhe haben das Urteil des Landgerichts Passau im Fall des getöteten Maurice K. in Teilen aufgehoben. Damit droht dem 16 Jahre alten Kontrahenten, mit dem sich der 15 Jahre alte Maurice vor zwei Jahren zu einer Schlägerei verabredet hatte, eine höhere Strafe.

BGH lobt Arbeit des Landgerichts

Nur dieser Teil muss am Landgericht Passau neu verhandelt werden. Alle anderen Urteile gegen drei weitere Jugendliche und Männer haben Bestand. Die Richter am Landgericht Passau hätten gut gearbeitet, hieß es heute am Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Bewährungsstrafe womöglich gekippt

Der 16-Jährige Kontrahent von Maurice hatte auf dessen Kopf noch mehrmals eingeschlagen, nachdem die Schlägerei bereits eskaliert war und Maurice bereits benommen gewirkt hatte. Er war mit einer Bewährungsstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung davongekommen.

Revision eingelegt hatten die Staatsanwaltschaft, die Eltern des Opfers als Nebenkläger und zwei der Angeklagten.