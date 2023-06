Nach Suchaktion im Fall Maddie: Fundstücke werden untersucht

Die Polizei hat im Fall der verschwundenen Maddie McCann die Suchaktion im Bereich des Arade-Stausees in Portugal beendet. Das teilt die Staatsanwaltschaft Braunschweig heute mit. Der See wurde in der vergangenen Woche drei Tage lang nach möglichen Beweisstücken rund um das Verschwinden von Maddie abgesucht.

Gegenstände wurden gefunden - bisher keine neue heiße Spur

Laut Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden einige Gegenstände sichergestellt. Diese werden in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet. "Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Stausee liegt etwa 50 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Maddie 2007 verschwand.

Die Suchaktion wurde auf Bitten des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) durchgeführt. Beteiligt waren neben den Beamten aus Deutschland auch Polizisten aus Großbritannien und aus Portugal.

Gebürtiger Unterfranke tatverdächtig

Im Fall Madeleine McCann ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig weiter gegen einen 46-jährigen Tatverdächtigen, der aus der Region Würzburg stammt. Diese Ermittlungen werden voraussichtlich noch längere Zeit andauern, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage in Praia da Luz an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden. Trotz großangelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von Maddie fehlt bis heute jede Spur.

Christian B. geriet ins Visier der Ermittler

Nach jahrelangen Ermittlungen hatte es im Juni 2020 eine überraschende Wendung in dem Fall gegeben: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig gab bekannt, dass sie Mordermittlungen gegen den Deutschen Christian B. führt. Er stammt aus der Region Würzburg, ist wegen Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve.

Anklage erhob die Behörde in dem Fall bislang aber nicht. Es gelte der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Es gebe viele Hinweise, aber die Beweiskette sei nicht geschlossen, hieß es seitdem häufig von der Staatsanwaltschaft. B. drohen Prozesse wegen weiterer schwerer Straftaten.

Der 46-Jährige B. verbüßt aktuell eine mehrjährige Haftstrafe nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen einer Vergewaltigung in Portugal im Jahr 2005. Parallel klagte ihn die Staatsanwaltschaft Braunschweig im vergangenen Jahr wegen mehrerer weiterer Sexualverbrechen an, die er zwischen 2000 und 2017 ebenfalls in Portugal begangen haben soll.