Fall Maddie: Strafverteidiger legen ihr Mandat nieder

Die Anwälte Jan-Christian Hochmann und David Volke, die Verteidiger des 43-jährigen Verdächtigen im Fall Maddie, haben ihr Mandat niedergelegt. Wie sie mitteilten, sei dies sei der zuständigen Ermittlungsbehörde angezeigt worden. Hochmann und Volke waren nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche von dem 43-jährigen Beschuldigten mit der Verteidigung beauftragt worden.

Verdächtiger sitzt im Gefängnis

Der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestrafte 43-jährige Deutsche sitzt derzeit in Kiel eine Haftstrafe in einem anderen Fall ab. Wie Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) in Kiel im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags mitteilte, ist der 43-Jährige aus Sicherheitsgründen in einen anderen Gefängnistrakt verlegt worden. Der Mann sitzt demnach in einer Einzelzelle. Er dürfe auch nur einzeln und in Begleitung von Wachpersonal aus der Zelle. So wolle man verhindern, dass möglicherweise Mitgefangene den Häftling attackieren.

43-Jähriger steht unter Mordverdacht

Am vergangenen Mittwoch hatten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekanntgegeben, dass der 43-Jährige in dem Fall Maddie unter Mordverdacht steht. Christian B., der Verdächtige im Fall Maddie McCann, ist in Bergtheim aufgewachsen, einer knapp 4.000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Würzburg. Das hat die dortige Verwaltungsgemeinschaft nun auf eine Nachfrage hin bestätigt. Christian B. wurde als Kind adoptiert.

2007 verschwand die dreijährige Maddie McCann

Der "Fall Maddie" hatte vor 13 Jahren international für Aufsehen gesorgt, als die dreijährige Tochter der britischen Familie McCann aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden war. Das dreijährige Mädchen verschwand am 3. Mai 2007, kurz vor ihrem vierten Geburtstag, aus der Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz. Zeitweise waren die Eltern sogar selbst ins Visier der Ermittler geraten. Der Fall wurde trotz intensiver Bemühungen bislang nicht aufgeklärt. Nun konzentrieren sich die Ermittlungen auf den 43-jährigen Mann. Die Fahnder in Deutschland sind überzeugt, dass das Kind tot ist.

