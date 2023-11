Fall Halemba: Hitlergrüße bei Burschenschaft Teutonia Prag

Die Prager Burschenschaft Teutonia zu Würzburg ist seit einer Hausdurchsuchung Mitte September immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Es geht um rechtsextreme Umtriebe in der schlagenden Studentenverbindung, der auch der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba angehört. Erst vor zwei Wochen hatte BR24 über rechtsextreme und neonazistische Aufkleber in einem Gemeinschaftsraum der Teutonia berichtet.

Video zeichnet Hitlergruß auf

Nun ist dem gemeinsamen Rechercheteam von BR24 ein Video zugespielt worden, das die Überwachungskamera der Teutonia im Sommer vor wenigen Jahren aufgenommen haben soll. Auf der Videosequenz sind ein junger Mann und dessen Begleiterin zu sehen, die das Haus der Burschenschaft in Richtung Straße verlassen. Dabei hebt der Mann, nach BR24-Informationen ein Verbindungsstudent, zweimal hintereinander den rechten Arm zum strafbaren Hitlergruß. Aufgenommen wurde das Video vermutlich im Anschluss an eine Feier im Haus der Burschenschaft.

Den Informationen zufolge soll der junge Mann einen "Alten Herren" (Mitglied der Verbindung nach dem Studium) der Teutonia mit dem verbotenen Gruß aus der NS-Zeit verabschiedet haben, der auf der Treppe stand und ebenfalls den Hitlergruß gezeigt haben soll. Der AfD-Politiker Daniel Halemba war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied in der Burschenschaft.

Berichte von Nazi-Liedern und "Sieg-Heil"-Rufen

Personen, die Einblick in die Burschenschaftsszene haben, ihren Namen aber nicht in den Medien lesen wollen, berichteten von mehreren Vorfällen dieser Art bei der Teutonia. So soll es des Öfteren zu Hitlergrüßen und "Sieg Heil"-Rufen gekommen sein. Offen vor der Kamera auftreten möchte allerdings niemand, denn schon in der Vergangenheit soll es zu massiven Einschüchterungsversuchen gekommen sein. Ein Anwohner sagte einem Kamerateam von Spiegel TV, die Burschenschafter seien durch das Singen von Nazi-Liedern in Erscheinung getreten. "So nach dem Motto 'Wenn das Judenblut vom Messer spritzt'", erzählte der Nachbar den Journalisten.

Bei der Durchsuchung des Verbindungshauses der Teutonia im September stellten die Polizeibeamten neben den Videodateien der Überwachungskamera auch antisemitische Schriften und NS-Devotionalien sicher. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden zudem Schlagringe, Schlagstöcke und eine Schreckschusswaffe in dem Anwesen gefunden.