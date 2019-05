27.05.2019, 14:12 Uhr

Polizei gräbt bei Kirche nach Monika Frischholz

Die Polizei in der Oberpfalz setzt die seit Monaten andauernde Suche nach der 1976 verschwundenen Schülerin Monika Frischholz fort. Jetzt wird in einer Scheune bei einer kleinen Kirche in Waldkirch gegraben.