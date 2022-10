Fall Dominik R.: Warten auf die zweiten Plädoyers und das Urteil

Ursprünglich sollte in der vergangenen Woche bereits das Urteil gegen den angeklagten Dominik R. fallen. Dann aber trat das Gericht überraschenderweise noch einmal in die Beweisaufnahme ein. Heute sollen am Deggendorfer Landgericht erneut die Plädoyers gehalten werden.

Urteil in Aussicht gestellt

Die Richter haben für diesen Montag auch das Urteil in Aussicht gestellt. Nach einem halben Jahr könnte damit vor dem Landgericht Deggendorf das Wiederaufnahmeverfahren um den gewaltsamen Tod einer 20-jährigen Frau zu Ende gehen, nachdem sich der Prozess immer wieder verzögert hatte.

Erstes Urteil von 2017 kassiert

Der heute 28 Jahre alte Dominik R. muss sich vor Gericht verantworten, weil er im Herbst 2016 seine Ex-Lebensgefährtin und Mutter eines gemeinsamen Kindes umgebracht hat. Vom Landgericht Passau war er deshalb 2017 wegen Totschlags verurteilt worden. In dem Wiederaufnahmeverfahren droht ihm nun eine Verurteilung wegen Mordes.

Der Fall musste neu aufgerollt werden, weil im ersten Prozess zwei Zeugen zu Gunsten des Angeklagten falsch ausgesagt hatten.

Wie starb die junge Frau?

In ihrem ersten Plädoyer im September hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Die Verteidiger plädierten auf zwölf Jahre Haft wegen Totschlags. Entscheidend für das Urteil dürfte die Frage sein, ob das Gericht davon ausgeht, dass der Angeklagte sein Opfer während eines Streits getötet hat, oder wehrlos im Schlaf.