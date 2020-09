Fall Dominik R.: Entscheidung über Wiederaufnahme

Noch steht nicht fest, ob das Strafverfahren um eine tödliche Messerattacke auf eine junge Frau in Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau neu aufgerollt wird. Das Landgericht Deggendorf prüft derzeit den Fall. Eine Entscheidung werde es in ein bis zwei Wochen geben, so ein Sprecher des Landgerichts Deggendorf, das jetzt für das Verfahren zuständig ist.

Im ersten Verfahren keine Mordmerkmale festgestellt

Der heute 27-jährige Dominik R. hatte im Herbst 2016 seine Ex-Freundin in deren Wohnung erstochen. Der Fall machte international Schlagzeilen, weil Dominik R. damals mit dem kleinen gemeinsamen Sohn durch halb Europa bis nach Spanien geflüchtet war, wo ihn ein Spezialkommando der Polizei festnahm. Im November 2017 verurteilte ihn das Landgericht Passau wegen Totschlags zu zwölf Jahren Gefängnis. Dominik R. behauptete in dem Verfahren, er habe seine Ex-Freundin nach einem heftigen Streit getötet. Mordmerkmale konnten die Richter in diesem Verfahren nicht feststellen.

Befreundeter Zeuge gesteht, vor Gericht gelogen zu haben

Zwei Jahre später die Wende: Ein Zeuge – ein Freund von Dominik R. – gab zu, vor dem Schwurgericht gelogen zu haben. Dominik R. habe ihm kurze Zeit nach der Bluttat gestanden, seine Freundin im Schlaf erstochen zu haben. Nach neuer Sachlage könnte es sich also doch um heimtückischen Mord gehandelt haben. Der Freund wurde im Dezember 2019 wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Muss das Verfahren neu aufgerollt werden?

Das Landgericht Deggendorf prüft derzeit, ob das Verfahren aufgrund der neuen Erkenntnisse neu aufgerollt werden muss. Landgerichtssprecher Rudolf Helmhagen: "Wir sind gerade dabei, die zweitausendseitigen Akten des Falls, die das Landgericht Passau übergeben hat, zu prüfen. In ein bis zwei Wochen wissen wir mehr. Eine erste Einschätzung kann ich nicht abgeben. Aber natürlich kann es sein, dass der Fall neu aufgerollt wird." Entscheidend sei, welchen Einfluss die Falschaussagen des Zeugen auf die Beweissituation und auf das Urteil des Landgerichts Passau gehabt hätten. Der Passauer Oberstaatsanwalt Walter Feiler sagte bereits vor einigen Monaten, dass ein Wiederaufnahmeverfahren wahrscheinlich sei.