Fall Tasdelen: SPD-Kommission kritisiert Jusos

Die SPD-interne Kommission zur Aufarbeitung der Vorwürfe gegen Arif Tasdelen hält weitere Konsequenzen gegen den ehemaligen Generalsekretär der Bayern-SPD für "nicht erforderlich". Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Die Jungsozialisten hatten Tasdelen unangemessenes und übergriffiges Verhalten gegenüber weiblichen Mitgliedern der Jusos vorgeworfen. Daraufhin hatten die Jusos Tasdelen bereits Ende September zur "unerwünschten Person" erklärt. Dieser war Anfang des Jahres dann von seinem Posten als Generalsekretär zurückgetreten.

Kommission: Vorfälle strafrechtlich "nicht relevant"

Die Kommission unter dem Vorsitz der ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Verfassungsrichterin Carmen König-Rothemund hält in ihrem Bericht fest, dass "für die Betroffenen eine subjektiv als Belastung empfundene Situation unzweifelhaft gegeben" war. Gleichwohl wird "nicht in Abrede gestellt, dass A.T. nach eigener Darstellung eine andere Wahrnehmung im Hinblick auf sein diesbezügliches Verhalten hatte".

Die Kommission kommt außerdem zu dem Schluss, alle Vorfälle seien nach Aussage der Betroffenen, "strafrechtlich nicht relevant".

Deutliche Kritik an den Jusos

Kritik äußert die Kommission am Vorgehen der Jusos. Diese hatten Tasdelen vor ihrem Beschluss, ihn von Veranstaltungen der Jusos auszuschließen, nicht gehört.

"Vor einer Befassung eines Gremiums und einer weitreichenden Beschlussfassung, die zwangsläufig eine öffentliche Berichterstattung zur Folge hatte, sind alle Seiten zu hören", heißt es nun in dem Bericht. Auch hätten die Jusos durch ihr Vorgehen die "Anonymität der Betroffenen" gefährdet.

Für Tasdelen ist die Sache "erledigt"

Als Konsequenz aus dem "Fall Tasdelen" schlägt die Kommission "Ansprechstellen für Betroffene innerhalb der Partei" vor. Ziel müsse für alle Funktionsträger und Mitglieder der Partei ein bewusst respektvoller Umgang gegenüber anderen sein. In einer ersten Reaktion des Parteivorstands heißt es, man wolle künftig "Strukturen schaffen, an die sich Betroffene wenden" könnten.

Von den Jusos gibt es bislang noch keine Stellungnahme zum Bericht der Kommission. Auf Anfrage von BR24 erklärt der Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen, für ihn sei "mit diesem Bericht die Sache erledigt". Der Landtagsabgeordnete bleibt damit Mitglied des Fraktionsvorstands und Spitzenkandidat der Nürnberger SPD für die Landtagswahl.