Falkenhütte für 6,4 Millionen Euro saniert

Auf 1848 Meter Höhe thront die Falkenhütte umrahmt von steilen Felswänden. Das stattliche Schutzhaus befindet sich in der Falkengruppe im Karwendel in Tirol gegenüber den Nordabstürzen der Laliderer Spitze und zwischen Kleinem und Großem Ahornboden. Seit fast 100 Jahren wird sie von der Alpensektion Oberland betreut. Sie ist eine der höchstgelegen Schutzhütten der Alpen und ein beliebter Ausgangspunkt für Karwendeldurchquerungen. Nach dreijähriger Sanierung kann die Falkenhütte Ende August wieder öffnen. Die DAV-Sektion Oberland hat 6,4 Millionen Euro investiert. Die Baustelle war nicht nur landschaftlich eine der schönsten sondern auch eine der anspruchsvollsten Baustellen der Welt.

Schönste Baustelle der Welt

16 Kilometer lang ist die Schotterpiste, die hochführt - dazu steile Rampen und enge Kurven - für Betonmischerfahrer oder den Laster mit Holz ein kniffliger Job. Die Handwerker übernachten gleich oben und kamen nur fürs Wochenende runter - nur in den vier Sommermonaten konnte gearbeitet werden. Dazu immer die Angst vor Wetterkapriolen, schon ein stärkerer Regenfall machte eine Passage durch ein Bachbett unpassierbar, erklärt Architekt Rainer Schmid. Und natürlich durfte nichts vergessen werden - fehlte Material oder Werkzeug, bedeutete das gut einen halben Tag An- und Abfahrt, Die denkmalgeschütze Falkenhütte wurde sanft, aber dennoch vollständig generalsaniert.

Zurück in die Vergangenheit und trotzdem topmodern

Wichtig war Architekt Rainer Schmid, den legendären Charakter der Hütte zu erhalten. Dafür wurden keine Kosten und Mühen geschaut - wie der Architekt an den Fensterläden erklärt. Waren diese bis vor dem Umbau rot-weiß, sind sie jetzt grün. Der Grund - eine Farbanalyse unter dem Mikroskope hat ergeben, dass die ursprüngliche Lackierung 1923 grün war und genau dieser Farbton wurde nachempfunden. Auch die markanten Lärchenschindeln auf Dach und Hausfassade wurden feinsäuberlich wie anno dazumal verlegt. Nur der Untergrund ist jetzt wetterbeständiger - doch die Optik ist wie damals. Jedoch ist die Fassade jetzt noch hell, aber im Laufe der Jahre wird sie vergrauen. Schon damals war die Idee, dass die Hütte in den mächtigen Felswänden optisch verschwindet, weiß Rainer Schmid.

Grüne Technik hoch auf dem Berg

Statt mit Dieselaggregaten wird die Schutzhütte jetzt mit grünem Strom versorgt - dafür wurde ein sechs Kilometer langes Erdkabel von der Eng hoch gelegt. Mit Hilfe von Bio-Flüssiggas wird Wärme erzeugt. Eine moderne Fäkalienanlage verwandelt was in die Toilette kommt in Kompost. Textilien wie Matratzen, Bettwäsche oder Vorhänge wurden nach Ökostandards gewählt. 140 Personen können nach dem Umbau übernachten - vorher waren es ein paar mehr - dafür gibt es jetzt aber eine dritte Gaststuben und genug Platz für die Bewirtung der Gäste. Claudia und Bertl Rackwitz-Hartmann sind die neue Hüttenfamilie. Sie sind vor allem von der modernen Küche begeistert. Hightech Gastronomie-Geräte auf über 1.800 Meter lassen so gut wie keinen Wunsch offen. Dementsprechend stehen auf der Karte neben den Klassikern wie Nudeln und Brotzeitbretteln auch Burger oder eine Currywurst mit Pommes.

Typischer Bergsteiger Luxus wartet auf die Gäste

Ab 28. August läuft der Probebetrieb und die ersten Wanderer und Kletterer können übernachten. Neben fünf Doppelzimmern gibt es 60 Plätze im Zimmerlager und 60 im Matratzenlager. Zusätzlich gibt es einen Winterraum mit acht Plätzen. Für den Probebetrieb bis Mitte Oktober stehen aber jetzt erstmal 84 Übernachtungsplätze zur Verfügung. Schon jetzt sind die Wochenenden ausgebucht, sagt Claudia Rackwitz-Hartmann. Die Falkenhütte gehört zur Kategorie I - das ist eine Schutzhütte, die ihren ursprünglichen Charakter als Stützpunkt für den Bergsteiger und Bergwanderer laut DAV bewahren muss. Ihre Ausstattung ist schlicht, und die Verköstigung ist einfach, aber ausreichend, heißt es in der Hüttenbeschreibung.

Die Wirtsleute der neuen Hüttenfamilie Rackwitz-Hartmann sind Profis durch und durch. Sie besitzen die Enzianhütte im Skigebiet Saalbach-Fieberbrunn in Österreich - die typische Apres-Ski-Hütte gilt als der Renner weit und breit. Jedoch hat sie nur im Winter geöffnet - darum ist die Falkenhütte mit ihrer Öffnungszeit von Mitte Juni bis Mitte Oktober eine ideale Ergänzung. Für Hüttenwirt Bertl Rackwitz-Hartmann, der ursprünglich vom Tegernsee kommt, geht mit der Falkenhütte ein Traum in Erfüllung. Unbezahlbar sind für ihn die Momente, wenn die Sonne über den Gipfeln aufgeht und er auf der Bank vor der Hütte sitzt. Jetzt freut sich die sportliche Hüttenfamilie auf viele Gleichgesinnte, die die Berge genauso lieben wie sie.

Größtes Hüttenbauprojekt für Sektion Oberland

Die gesamten Sanierung kostete 6,4 Millionen Euro. Die Sektion Oberland finanzierte das Projekt über Zuschüsse und ein zinsgünstiges Darlehen des DAV, Fördergelder des österreichischen Denkmalamts, des Landes Tirol und der Landesgedächtnisstiftung sowie ein Privatdarlehen und eine Spendenaktion. "Das war das größte Hüttenbauprojekt in der Sektion", sagt DAV-Projektleiterin Petra Mühlbauer. Sie selbst hat den Bau komplett begleitet - schließlich war es nicht nur die größte, sondern, wie Mühlbauer sagt, auch die schönste Baustelle der Welt.