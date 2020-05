Falken-Nachwuchs am Nürnberger Flughafen

Das Wanderfalkenpaar hat seinen Nistplatz in 48 Metern Höhe eingerichtet, direkt unterhalb der Tower-Kanzel der Deutschen Flugsicherung. Die drei Jungvögel – zwei männliche und ein weibliches Tier - sind gerade mal drei Wochen alt.

Willkommene Untermieter

Normalerweise sind Vögel ungebetene Gäste an Flughäfen, da sie mit Flugzeugen kollidieren und einen sogenannten Vogelschlag auslösen können. Nicht so Wanderfalken - sie sind als Beutegreifer und Vogeljäger an Flughäfen willkommene Untermieter. Die drei jungen Falken sind von einer Vogelwarte vorschriftsmäßig beringt worden. Allerdings wird es noch einige Wochen dauern, bis sie abheben können.