Falken-Dame Margarete gesund zurück in Feucht

In diesem Frühjahr legte Margarete vier Eier, die sie gemeinsam mit Georg bebrütete. Bis Margarete Anfang April – vermutlich beim Jagen – im Flug gegen eine Fensterscheibe krachte. Dabei zog sie sich eine schwere Gehirnerschütterung zu. Danach war sie nicht mehr in der Lage wegzufliegen, zeigte sich orientierungslos und wirkte benommen. Raubvögel schaffen es in diesem Zustand nicht, zu überleben. Deswegen wurde das Wanderfalkenweibchen in die Greifvogelauffangstation des Falkners Hans Kurt Hussong in Fürth gebracht.

Margarete auf Kur – Georg auf Freiers-Füßen

Weil Margarete nicht mehr zurück in den Horst auf dem Turm der Herz-Jesu-Kirche in Feucht kam, sondern sich von ihrem Unfall in Fürth erholen musste, gab Georg die gemeinsame Brut auf. Kurz darauf wurde das Falken-Männchen mit einer anderen gesichtet. Über die eingebaute Webcam wurde der Horst weiter beobachtet – wochenlang tauchte dort die Nebenbuhlerin gemeinsam auf, zu einem neuen Gelege und einer gemeinsamen Brut kam es aber nicht.

Keine romantische Liebe bei Raubvögeln

Dass sich Wanderfalken schnell auf neue Partnersuche machen, sei nicht ungewöhnlich bei Raubvögeln, erklärt Hans Kurt Hussong auf BR24-Nachfrage. Anders als bei Enten oder Störchen, die meist lebenslang zusammenbleiben, muss sich der Wanderfalke jedes Jahr auf's neue um seine Angebetete bemühen, so Hussong. Bei den Raubvögeln gelte vielmehr das Recht des Stärkeren: verstirbt oder verunfallen Wanderfalken während der Brutzeit, wird in der Regel der frei werdende Platz durch einen unverpaarten Vogel ersetzt, oft adoptierten die neuen Partner dann die bereits bestehende Brut.

Margarete muss warten – die Nebenbuhlerin in Gefahr

Besonders zimperlich sind die ohnehin größeren Wanderfalkenweibchen nicht, wenn es darum geht, Konkurrenz in die Flucht zu schlagen. Da geht es um Leben und Tod, erklärt der 80-jährige Falkner aus Fürth. Mit zuletzt gemessenen 390 Kilometer pro Stunde gelten Wanderfalken als die schnellsten Tiere der Welt. Wäre Margarete gleich nach ihrer Genesung im Juni und damit noch während der Brutzeit auf die "Neue" getroffen, wäre es zu einem unerbittlichen und vermutlich tödlich endenden Kampf zwischen den Weibchen gekommen. Deswegen blieb sie länger in der Reha bei voller Kost und Logis, um nun Anfang August, wenn sich die Familienverbünde bei den Wandervögeln auflösen, wieder ausgewildert zu werden.

Kurschatten kommt für Margarete nicht in Frage

Gemeinsam mit einem jungen Wanderfalken-Männchen hat Margarete die Zeit in der großen Außenvoliere der Greifvogelauffang- und Pflegestation in Fürth verbracht. Mit ihm habe sie sich zwar vertragen, doch als neuer Partner käme er nur in Frage, wenn Margarete dauerhaft bliebe, erklärt Hans Kurt Hussong. Doch Margarete fehle es nun mal an nichts mehr, wohingegen das Wanderfalkenmännchen wohl wegen eines gebrochenen Flügels ein Dauergast bleiben werde. Hussong freue sich über jeden Pflegefall, den er wieder in die Freiheit entlassen könne, man wolle die Vögel ja nicht hamstern. 70 Prozent der 120 alleine in diesem Jahr bisher angelieferten Vögel konnten wieder ausgewildert werden.

Margarete wieder zurück in Feucht

Mit einer Lederhaube über dem Kopf und in einer großen Pappbox verstaut, tritt Margarete nach vier Monaten Kur wieder die Heimreise von Fürth nach Feucht an. Sogar der Bürgermeister der Stadt Feucht, Jörg Kotzur, ist gekommen, um Margarete bei der Auswilderung zu sehen. "Wir sind froh, dass sie wieder da ist, und hoffentlich wieder mit Georg zusammen kommt", so Kotzur auf BR-Nachfrage. Hans Kurt Hussong erhielt von Bürgermeister Kotzur einen Scheck über 200 Euro für das Wiederaufpäppeln Margaretes. Die Greifvogelauffangstation könne jeden Euro gebrauchen, bedankte sich Hussong.