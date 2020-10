Faktischer Lockdown im Rottal: Wie sieht der Alltag nun aus?

Doch Einige trifft dieser Lockdown erneut besonders hart, vor allem die Schüler, die jetzt wieder im Distanzunterricht sind: "Wir haben jetzt auf Homeschooling umgestellt - nicht so gut, wie wenn man es präsent machen würde", sagt Lehrer Thomas Reiter.

Lockdown trifft Schüler und Geschäftsleute hart

Stark betroffen vom Lockdown sind auch die Geschäftsleute im Landkreis, wie beispielsweise Gerda Burner. Sie ist Filialleiterin von einem Modegeschäft in Pfarrkirchen: "Heute haben wir noch offen, morgen ein paar Stunden und dann werden wir bis nächsten Freitag schließen. Es lohnt sich nicht, wenn den ganzen Tag eine Verkäuferin gezahlt wird. Wir schließen wirklich komplett. Es ist schade, es ist traurig, man hat Angst: Wie geht es weiter?"

Der Landkreis setzt nun darauf, möglichst viel zu testen, heißt es aus dem Landratsamt: Die Teststation in Pfarrkirchen sei gut besucht und in Eggenfelden soll es eine Reihentestung für Schüler und Lehrer geben. Zudem wird in dieser Woche wohl eine Teststation in Simbach am Inn aufgebaut: hauptsächlich für die Grenzpendler.