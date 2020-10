Faktischer Corona-Lockdown im Landkreis Rottal-Inn beschlossen

Appell an die Bevölkerung

Am Sonntag hatte Landrat Michael Fahmüller einen dringenden Appell an die Bevölkerung gerichtet: Das Szenario eines Lockdowns wie im Berchtesgadener Land sei auch im Landkreis Rottal-Inn in greifbare Nähe gerückt, so der Landrat in einem Post auf Facebook.

Durch die vielen Positiv- und Quarantäne-Fälle ist nun die Mittelschule Pfarrkirchen so massiv von der derzeitigen Situation betroffen, dass sie bis zu den Herbstferien in Bayern (31.10.-06.11.) geschlossen bleiben muss. Es befinden sich laut Landratsamt so viele Lehrkräfte in Quarantäne, dass der Unterricht nicht aufrechterhalten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler werden per Homeschooling unterrichtet. Darüberhinaus seien in den sich bereits in Quarantäne befindlichen Klassen einige positive Fälle hinzugekommen.

Außerdem sind weitere Klassen in Quarantäne: Eine Schulklasse der Fachoberschule Pfarrkirchen, zwei neunte Klassen der Mittelschule Eggenfelden und zwei fünfte Klassen der Mittelschule Pfarrkirchen.