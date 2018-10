Faktenfuchs: Wo Bayern in Sachen Breitbandausbau steht

Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes gilt parteiübergreifend als zentrales Infrastrukturprojekt in Bayern. Eine Glasfaserleitung ermöglicht Downloadraten von bis zu 1000 MBit/s, was vor allem für Unternehmen wichtig ist. Auch in den BR-Wahlsendungen war der Breitbandausbau immer wieder Thema. So spottete Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in der BR Wahlarena vom 3. Oktober: “Jetzt fliegt der Söder zum Mond und hat auf der Erde noch nicht mal Glasfaser gelegt.”

Der Ausbau des Glasfasernetzes ist extrem teuer

Glasfaser gilt als Technologie der Zukunft, der Bau von Glasfasernetzen ist aber teuer. Wie viel der Bau eines neuen Glasfasernetzes kostet, ist von Ort zu Ort unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab: Größe des Erschließungsgebietes, Siedlungsstruktur, Bodenbeschaffenheit. Die Kosten, um einen Kilometer Glasfaserkabel zu verlegen, schwanken nach Angaben der Telekom zwischen 70.000 und 150.000 Euro. Die Netzbetreiber investieren daher zuerst in Orte, die vergleichsweise leicht mit Glasfaser zu erschließen sind und in denen sich die Bau- und Betriebskosten schnell amortisieren.

Neben der Telekom ist M-Net ein großer Akteur auf dem bayerischen Glasfaser-Markt. Vor allem in den Ballungsräumen München, Augsburg, Nürnberg/Fürth/Erlangen ist M-Net sehr stark vertreten. Das liegt daran, dass die jeweiligen Stadtwerke zu den M-Net-Gesellschaftern gehören. Die Großstädte sind also zuerst in den Genuss von schnellem Internet gekommen.

Netzausbau ist nicht überall rentabel

Auf dem Land ist der Bau von Glasfaserleitungen oft deutlich teurer und lohnt sich für die Unternehmen nicht. Deswegen hat Bayern mehrere Breitband-Förderprogramme aufgelegt, um die Netzbetreiber dazu zu bringen, auch auf dem Land neue Leitungen zu verlegen. Seit 2014 läuft das mit 1,5 Milliarden Euro umfassende bayerische Breitband-Förderprogramm. Kein anderes Bundesland gibt in absoluten Zahlen so viel Geld für die Breitbandförderung aus. Hauptziel dieses Programms: Gemeinden, in denen es überhaupt keine Breitbandinfrastruktur gibt - so genannte "weiße Flecken", mit schnellem Internet zu versorgen. Die EU definiert Leitungen ab 30 MBit/s als "schnelles Internet". Allerdings stammt diese Definition aus dem Jahr 2010 und Markus Söder forderte die EU 2017 - noch als Finanzminister - dazu auf, die Definition von schnellem Internet in ihren Richtlinien von 30 Mbit/s auf 100 Mbit/s anzuheben.

Gemeinden tragen Großteil der Kosten des Breitbandausbaus

In der Praxis funktioniert das so: Bayerische Gemeinden schreiben aus, welche Breitbandversorgung sie anstreben. Telekommunikationsanbieter wie Telekom oder M-Net geben Angebote ab, in denen sie auch ihre Wirtschaftlichkeitslücke angeben: Das ist die Differenz zwischen Investitions- und Betriebskosten und den voraussichtlichen Betriebseinnahmen der ersten sieben Jahre. Die Gemeinde wählt einen Netzbetreiber aus und gleicht ihm seine prognostizierte Wirtschaftlichkeitslücke zu 100 % aus. Einen Teil der Kosten kann sich die Gemeinde per Förderantrag beim zuständigen Ministerium für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat zurückholen. Je nach Größe und Siedlungsstruktur bekommen die Gemeinden zwischen 60 und 90 Prozent der Wirtschaftlichkeitslücke erstattet, maximal jedoch 950.000 Euro. Den Rest muss die Gemeinde selbst tragen. Vereinfacht gesagt: der Freistaat und die Gemeinden tragen den Großteil der Kosten des Breitbandausbaus in den Regionen Bayerns, die aus Sicht der Netzbetreiber weniger rentabel sind.

Dieses Förderprogramm wird rege angenommen: Nach Angaben des Finanzministeriums haben sich bereits 98 Prozent der 2056 bayerischen Kommunen an dem Förderverfahren beteiligt, das heißt sie haben zumindest einen Förderantrag gestellt. Rund 1000 Projekte sind bereits fertiggestellt, 808 Millionen Euro aus dem Förderprogramm ausbezahlt, also etwas mehr als die Hälfte.

Bayern steht im Deutschlandvergleich gut da

Das bayerische Breitbandförderprogramm hat Wirkung gezeigt: Der Anteil der Haushalte mit einer Bandbreite von mindestens 30 Mbit/S ist laut der Studie "Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland" von 61 Prozent im Jahr 2013 auf 91,7 Prozent in 2018 gestiegen. Damit liegt Bayern hinter den drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen auf Platz vier.

Etwas schlechter schneidet Bayern in der höchsten Kategorie, mehr als 50 MBit/s, ab: Platz sieben hinter den drei Stadtstaaten, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hessen.

Auch auf dem Land ist die Breitbandversorgung in Bayern ein gutes Stück vorangekommen: Laut Bericht zum Breitbandatlas hatten Ende 2017 75,4 Prozent der bayerischen Haushalte in ländlichen Regionen mindestens 30 Mbit/s zur Verfügung - Platz eins in Deutschland. Bei 50 Mbit/s auf dem Land wird Bayern (54,1 Prozent) geringfügig von Nordrhein-Westfalen (56,1 Prozent) übertroffen.