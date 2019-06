Faktenfuchs: Was tun bei einem Wildunfall?

Wichtigste Regel: Unfallstelle sichern

Auch ein Wildunfall ist ein Verkehrsunfall. Der Fahrer hat "unverzüglich zu halten, den Verkehr zu sichern und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu fahren", heißt es in §34 der Straßenverkehrsordnung. Verkehr sichern heißt: "Erstens Warnweste anziehen, zweitens Warnblinkanlage einschalten und drittens das Warndreieck aufstellen, und zwar 50 Meter bis 100 Meter von der Unfallstelle entfernt", sagte Martin Hackl, Sachbearbeiter Verkehr in der Polizeiinspektion Weilheim zu BR24.

Hätte die Autofahrerin das tote Reh von der Straße räumen müssen? "Niemand wird verpflichtet, ein 80 Kilogramm schweres Reh von der Straße zu ziehen", sagte Hauptkommissar Hackl. Allerdings hätte die Frau unter der Notrufnummer 110 die Polizei rufen und bis zu deren Eintreffen selbst an der Unfallstelle bleiben müssen, so Hackl. Da sie weitergefahren sei und das Tier ungesichert liegen gelassen habe, habe sie ein Verkehrshindernis geschaffen, weswegen die Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen sie ermittle. "Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen, aber andere Verkehrsteilnehmer eben auch nicht", sagte Hackl.

Jagdverband: verletzte Tiere nicht anfassen

Wie mit einem angefahrenen Tier umzugehen ist, hängt auch davon ab, ob das Tier noch lebt oder schon tot ist. "Verletzte Tiere unbedingt liegen lassen und keinesfalls anfassen. Das gilt insbesondere für Wildschweine, denn sie können aggressiv sein", rät der Jagdverband in seiner Broschüre zu Wildunfällen. Weiter heißt es dort: "Wurde das Wild durch den Zusammenstoß getötet, sollte man es nach Möglichkeit von der Fahrbahn an den Rand ziehen (Schutzhandschuhe tragen), um Folgeunfälle zu vermeiden." Auch als Laie könne man erkennen, ob ein Tier regungslos sei, sagte Thomas Schreder, Pressesprecher des Bayerischen Jagdverbandes zu BR24. Aufgabe der Polizei ist es, den zuständigen Jäger zu informieren. Im Idealfall komme der Jäger mit seinem Jagdhund so schnell wie möglich zur Unfallstelle, so Schreder. Wenn ein schwer verletztes Tier noch lebe, könne der Jäger es mit seinem Gewehr töten, sofern das nicht schon die Polizei getan habe. Für die Entsorgung von toten Tieren sind die Jäger rein rechtlich gesehen nicht zuständig, machen es Schreder zufolge in der Praxis aber fast immer freiwillig. Falls sich das angefahrene Tier noch selbst von der Unfallstelle entfernt, nimmt der Jagdhund die Witterung auf, um es - wenn möglich - zu finden.

Wildunfälle nehmen in Bayern stark zu

Die Zahl der Wildunfälle auf Bayerns Straßen ist in den vergangenen Jahren nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums deutlich gestiegen: Von 57.275 Wildunfällen im Jahr 2008 auf 75.879 im Jahr 2018, was einer Steigerung von 32 Prozent entspricht. Und dabei handelt es sich nur um die Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Rund drei Viertel aller Wildunfälle sind Zusammenstöße mit Reh-, Rot- oder Damwild, wovon das Rehwild besonders häufig beteiligt ist.