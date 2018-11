Faktenfuchs: Hartz IV, ohne in Kassen eingezahlt zu haben?

Für über 70.000 Rentnerinnen und Rentner in Bayern reicht ihr Einkommen nicht zum Leben. Sie bekommen eine Aufstockung über die Grundsicherung. Das heißt: Sie haben 416 Euro für den Unterhalt plus einen Betrag für Miete, Heizung und eventuellen Mehrbedarf, zum Beispiel bei Schwerbehinderung. Eine B5-aktuell-Hörerin hat in der Sendung "Sonntags um 11" am 25. November geschildert, wie wenig Geld das zum Leben ist. Und sie hat einen Vergleich gezogen, der ihr zu schaffen macht:

"Und dann erlebt man in Deutschland, im eigenen Haus mit, wie eine tschechische Familie für jedes Kind Kindergeld kriegt, beide kriegen Hartz IV, die haben ein Gesamteinkommen von 2.100 Euro und haben nie in die Kassen eingezahlt. Ich hab' Knödel im Hals, ich sag’s Ihnen."

EU-Migranten: In den ersten drei Monaten kein Anspruch auf Leistungen

Zwei Punkte in dieser Aussage passen nicht zusammen: Hartz-IV-Bezüge und "nie in die Kassen eingezahlt". Denn, wer aus dem EU-Ausland nach Deutschland migriert, hat nicht automatisch gleich Anspruch auf Leistungen. Um einen Zuzug in das deutsche Sozialsystem zu verhindern, bekommen EU-Bürger keine Sozialleistungen 1.) innerhalb der ersten drei Monate, 2.) wenn sie arbeitslos sind oder 3.) wenn sie kein Aufenthaltsrecht besitzen.

Nach drei Monaten weitere Bedingungen für Aufenthaltsrecht

Freizügigkeit bedeutet, dass die EU-Bürger und ihre Familien für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten zwar nur einen Personalausweis oder Reisepass brauchen. Nach diesen drei Monaten müssen sie weitere Kriterien erfüllen, um in Deutschland leben zu können: entweder Arbeit haben beziehungsweise selbständig tätig sein oder - wenn sie nicht arbeiten - über genügend eigene finanzielle Mittel verfügen.

Wer allerdings schon einmal in Deutschland gearbeitet hat, und sei es nur kurz, hat Anspruch auf Hartz IV und Aufstockung durch Grundleistung. "Das bedeutet, wer auch nur einen Tag gearbeitet hat, ist für sechs Monate vor Leistungsausschlüssen geschützt", heißt es aus dem Bayerischen Arbeitsministerium mit der Ergänzung, dass die Bayerische Staatsregierung schon seit geraumer Zeit fordere, das EU-Recht und Bundesrecht zu ändern.

In Deutschland ist auch schon organisierter Betrug durch kriminelle Banden aufgeflogen, bei dem Beschäftigungsverhältnisse mit ganz kleinem Einkommen fingiert werden, um die Aufstockung durch die Grundsicherung zu kassieren.

2.100 Euro für eine Familie ist realistisch

Wenn die Hörerin sagt, dass ihre benachbarte Familie 2.100 Euro bezieht, könnte das möglich sein. "Der durchschnittliche Bedarf an Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ("Hartz IV") für Familien mit zwei Kindern beträgt in Bayern knapp 2.000 Euro, in München beispielsweise aufgrund der höheren Mieten rund 2.200 Euro", so das Bayerische Arbeitsministerium.

Allerdings: Auch hier ist der Satz pro Person nur 416 Euro. Die Kindergeldbeträge von 194 Euro monatlich sind auch nicht höher als für andere Kinder in Deutschland und die Aufstockung für die Wohnung und Heizung müssen auch "angemessen" sein. Was eine "angemessene Miete" in der Grundsicherung ist, hängt von der Gemeinde beziehungsweise der Stadt ab. Zudem sind die Bezüge für eine ganze Familie natürlich höher als die für eine einzelne Person und somit schwer zu vergleichen.

Fazit: Das Einzahlen in die Sozialkassen kann sehr kurz sein

Migranten aus EU-Ländern bekommen nicht ohne Weiteres Hartz IV und Aufstockung aus der Grundsicherung, sondern müssen dafür zumindest kurzfristig beschäftigt gewesen sein. Es reicht ein Tag, um sechs Monate Zugang zu den Sozialleistungen zu haben. Die Bayerische Staatsregierung möchte das EU-Recht und Bundesrecht in dieser Hinsicht ändern. Die Sozialleistungen, die eine einzelne Person erhält, sind natürlich weniger als die für eine Familie. Der Regelsatz für Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II von 416 Euro pro Person ist in Deutschland für alle gleich.