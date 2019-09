Faktenfuchs: Drei Fragen, Drei Antworten zum Thema Gülle

Frage 1: Aus Gülle erst Strom erzeugen und dann noch Düngen?

Tendenziell sei es tatsächlich sinnvoll Gülle erst zu Biogas zu verarbeiten und danach die Produktionsreste auf den Acker zu bringen, sagt Kurt-Jürgen Hülsbergen, Professor für Ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme an der TU München. Der Dünger aus Biogasanlagen habe grundsätzlich mehr Nährstoffe als unverarbeitete Gülle. Entsprechend sollte man vor allem im Frühjahr, wenn Böden und Pflanzen einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, die Reste aus Biogasanlagen ausbringen. Die Untersuchungen der letzten 15 Jahre hätten gezeigt, dass die vergärten Reste aus der Biogasanlage signifikante Ertragssteigerungen gebracht hätten, so Hülsbergen.

Verarbeitung der Gülle senkt Emissionen

Auch aus umwelttechnischer Sicht entstehen zunächst einmal Vorteile dabei, Gülle in Biogasanlagen zu verwerten. Nach einer aktuellen Studie des Umweltbundesamts werden in Deutschland aktuell noch mehr als 70 Prozent der Gülle unbehandelt gelagert. Dabei fallen Treibhausgasemissionen an. Es steigt zum Beispiel Methan aus der Gülle auf. Mehr Gülle in Biogasanlagen zu vergären, würde die Emissionen reduzieren und könnte wiederum als Heiz- und Stromleistung genutzt werden.

Probleme aus Niedersachsen bekannt

Für die zu hohe Nitratbelastung in den Böden durch Gülle bringt das Verfahren allerdings nichts. Die Vergärung der Gülle verändert die Nährstoffverhältnisse. Kohlenstoff wird entzogen, Nährstoffe wie Phosphat und Stickstoff werden höher konzentriert. Deshalb darf auch nicht zu viel der vergärten Gülle in die Böden gelangen, sonst kann es laut Experte Hülsbergen zu einem schädlichen Nährstoffüberschuss kommen.

Das zeigen auch Erfahrungen aus Norddeutschland, wo es seit Jahren Probleme mit der Nitratbelastung gibt: in Böden, Gewässern, im Grundwasser und durch übervolle Güllegruben. Ein Problem sei laut NDR-Bericht die "wachsende Zahl der Gärreste aus Biogasanlagen", die in Verbindung mit klassischer Gülle und künstlichem Mineraldünger "zu einem Überschuss an Nährstoffen" führt. Dann können Böden übersäuern und zu viel Nitrat ins Grundwasser gelangen, was für Menschen gesundheitsschädlich sein kann.

Vergärte Gülle stinkt weniger

Auf die Frage ob die Gülle nach der Vergärung als Dünger weniger stinke, wie der BR24 Nutzer behauptet, sagt Experte Hülsbergen, die Gärreste seien insgesamt eher weniger geruchsbelästigend. Das hängt allerdings auch davon ab, wie der Dünger ausgefahren wird. Wird die vergärte Gülle direkt und schnell in den Boden eingebracht, entsteht so gut wie keine Geruchsbelastung. Wird sie erst verteilt und dann nach Stunden eingearbeitet, ist die Geruchsbelastung naturgemäß höher.

Frage 2: Sind menschliche Ausscheidungen giftiger für die Umwelt als Dünger?

Auf Facebook schreibt eine Leserin, dass man "die Hinterlassenschaften von 82 Mio. Menschen, 9 Mio. Hunden, 13 Mio. Katzen und unzähligen Klein- und Wildtieren" ebenfalls in die Rechnung über Umweltbelastung durch Gülle miteinbeziehen solle. Immerhin sei es so, dass "das Zeug bei den Kläranlagen nicht in Hochregalen gelagert" werde.