Faktenfuchs-Autor Khamis ist "Reporter Regional des Jahres"

Sammy Khamis hatte den Faktenfuchs in der kritischen Phase der Pandemie von Februar an bis ins späte Frühjahr begleitet, als die Gerüchte auf einen fruchtbaren Boden von Verunsicherung und Angst stießen. Die Journalist/-innen des Teams haben dabei oft eine Doppelrolle: Der erste, frühe "Faktenfuchs" des Tages wählt bei BR24 auch die Funde aus dem regionalen Social-Listening aus, die in der großen Frühkonferenz der Aktualität vorgestellt werden.