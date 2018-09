Faktencheck: Wahlmanipulation durch Brotboxen?

Zum Schulanfang verteilte die SPD in Zirndorf Brotboxen an Erstklässler. Darin fand sich auch ein Brief, in dem steht: "Wir hoffen, Ihr habt viel Spaß in der vor Euch liegenden Zeit." Und: "Sagt bitte Euren Eltern, sie sollen unbedingt zur Wahl gehen und die SPD wählen." Bilder des Briefs verbreiteten sich schnell in den Sozialen Medien.