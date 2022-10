Fake-News Problem für Unternehmer - Info-Kampagne in Hof

Die Wirtschaft sagt den Fake News den Kampf an: Rund 150 Vertreter von klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Organisationen aus dem östlichen Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz beschäftigen sich am Dienstag in der Hofer Freiheitshalle mit der Frage, wie sie ihre Mitarbeitenden besser vor Hass und Hetze von innen und außen schützen können. Denn immer häufiger stören Verschwörungstheorien das Betriebsklima. Das hat die regionale Projektstelle des Bundesprogramms "Demokratie leben" aus Bad Alexandersbad im Landkreis Wunsiedel festgestellt. Die Veranstaltung trägt den Titel "Demokratie leben! goes…Hofer Wirtschaftsforum 2022".

Mitarbeiter vor Hass und Hetze schützen

Ein Beispiel aus dem Landkreis Tirschenreuth: "Muehlmeier Bodyshaping". Nachdem einzelne Mitarbeiter rassistisch beleidigt wurden, nutzt das Unternehmen als eines der ersten in Bayern das neue und kostenlose Schulungsangebot des Projekts "Business Council for Democray" (BC4D) der Hertie- und der Bosch-Stiftung. Bei den Online-Schulungen gehe es darum, wie man Manipulationen im Internet und Desinformationskampagnen erkennen könne, so Projektleiter Jan Bock: "Wir erklären zum Beispiel, wie der Algorithmus im Internet funktioniert, was ein Bot ist, wie man Fakten checken oder eine Bilder-Rückwärtssuche durchführen kann."

Ein Netzwerk für die Demokratie

Das Netzwerk BC4D wurde 2021 ins Leben gerufen, inzwischen gehören ihm nach eigenen Angaben rund 60 Unternehmen bundesweit an – vom Start-Up über mittelständische Unternehmen bis hin zu DAX-Konzernen. "Es geht um ein Netzwerk von Menschen aus der Wirtschaft heraus, die sich für die Demokratie einsetzen", so Projektleiter Jan Bock.

Den Auftakt zur Info-Kampagne von BC4D und "Demokratie leben" machen am Dienstag ab 12.30 Uhr in der Freiheitshalle Hof Workshops zum Thema Fake News und Verschwörungstheorien. Um 19 Uhr nimmt Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) an einem Podiumsgespräch mit Unternehmen und Organisatoren teil. Das Thema: Arbeitgeber als Demokratieverstärker. Veranstalter ist die Koordinierungs- & Fachstelle "Demokratie leben in der Mitte Europas" der Partnerschaften für Demokratie (PfD) in den Landkreisen Wunsiedel, Tirschenreuth, Hof und der Stadt Hof.