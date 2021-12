Fake-Account-Affäre: Bamberger SPD-Politiker unter Druck

Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass der Bamberger SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Stieringer sein Amt vorerst ruhen lassen möchte, fordern Parteikollegen eine eidesstattliche Erklärung des Funktionärs zu möglichen Fake-Accounts. Das teilte der Bamberger Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) dem BR auf Anfrage mit.

Entschuldigung Stieringers genügt SPD-Kollegen nicht

"Innerhalb der Partei wurde eine solche Erklärung von Stieringer gefordert, um den Sachverhalt aufzuklären", so Schwarz wörtlich. Eine derartige Erklärung läge bislang aber nicht vor. Zudem sei an Schwarz von SPD-Mitgliedern auch der Gedanke eines Parteiausschlussverfahrens gegen Stieringer herangetragen worden. "Auch, wenn nun eine Entschuldigung kam, ist ein solches Verhalten nicht mit den Werten der SPD vereinbar", sagte Schwarz dem BR. Hierbei müsse die Partei eine "ganz klare Grenze ziehen", Fake-Accounts hätten mit der Partei "nichts zu tun". Zudem sei ein solches Vorgehen "weder diskutier- noch verhandelbar", so Schwarz. In der kommenden Woche wolle sich die SPD in Bamberg erneut mit dem Fall auseinandersetzen.

Hat Stieringer mit Fake-Accounts die politische Meinungsbildung beeinflusst?

Hintergrund sind Vorwürfe gegen den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bamberger Stadtrat. Er soll mit Fake-Accounts auf einer Facebook-Seite die politische Meinungsbildung beeinflusst haben. In einem Interview mit dem BR-Magazin "quer" vom vergangenen Donnerstag (09.12.21) sagte Stieringer unter anderem, dass Fake-Accounts Menschen die Möglichkeit gäben, sich auch anonym unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte in den sozialen Netzwerken zu bewegen.

Stieringer zieht sich nach BR-Sendung "quer" zurück

Am Dienstagmittag war bekannt geworden, dass Stieringer sein Amt vorerst ruhen lassen will. Für seine Aussage in dem Fernsehbericht entschuldigte sich der SPD-Politiker laut Angaben der Fraktion am Montagabend während einer Sitzung. Für eine Interviewanfrage des BR war Klaus Stieringer am Dienstag telefonisch nicht erreichbar.