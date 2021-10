"FairWandel" – Großkundgebung der IG Metall in Schweinfurt

Die IG Metall ruft Beschäftigte aus den Schweinfurter Großbetrieben ZF, SKF, Schaeffler und Bosch Rexroth heute zu einem Sternmarsch zur Hahnenhügelbrücke auf. Dort soll um 10 Uhr unter dem Motto "FairWandel – sozial, ökologisch, demokratisch" demonstriert werden. Erwartet werden zu der Kundgebung auch Beschäftigte aus weiteren Betrieben im Raum Schweinfurt, Rhön und Haßberge sowie aus den Regionen Würzburg und Aschaffenburg. Sie sollen mit Bussen anreisen.

Signal an die laufenden Koalitionsverhandlungen

Die Kundgebung ist in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung bewusst gewählt. Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, wird in einer Pressemitteilung wörtlich so zitiert. "Wir müssen den Umbau zu einer klimaneutralen Industrie so gestalten, dass wir auch in Zukunft ein starker Industriestandort mit sicheren Arbeitsplätzen sind. Die Ampel-Koalition hat die große Chance, Klimaschutz und Sicherheit für Beschäftigte miteinander zu vereinbaren und dabei auch die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen."

Zukunftsinvestitionen eingefordert

Konkret fordert die IG Metall von der künftigen Bundesregierung öffentliche Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro bis 2030, zu deren Finanzierung Vermögende und Unternehmen am meisten beitragen sollen. Von den Unternehmen soll die Bundesregierung verbindliche Zusagen für Beschäftigung, Ausbildung und Qualifizierung verlangen. Die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten bei den Themen "Qualifizierung und Standortsicherung" sollen gestärkt werden.

Ähnliche Kundgebungen sollen heute in München, Augsburg, Bad Windsheim, Bamberg, Passau und Regensburg stattfinden.