Faire Woche 2021: Landkreis Fürth animiert zum Mitmachen

Die bundesweite Faire Woche unter dem Motto "Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit" geht vom 10. bis 24. September 2021. Der Landkreis Fürth beteiligt sich mit seinen acht Fairtrade-Kommunen Corona-bedingt vor allem auch auf Social Media und mit Plakat-Aktionen.

"Faire Stimmen" werden gesucht

Zur "Fairen Woche" sollen In den Social-Media-Kanälen des Landkreises Fürth unter dem Motto "Faire Stimmen" zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger über ihre Motivation für fairen Handel berichten. Außerdem werden sie in einer Postkartenaktion nach ihren Ideen und Beiträgen für eine faire Zukunft gefragt. Zu gewinnen gibt es faire Preise. Beiträge können per Post , per E-Mail bis zum 15. Oktober 2021 eingereicht werden. Die Anregungen und Ideen sollen später in einer Collage dargestellt werden.

Nachhaltigkeitsstrategie soll mit Plakaten vermittelt werden

Der Landkreis Fürth ist seit 2016 Fairtrade-Landkreis. Unter anderem werde laut Landrat Matthias Dießl (CSU) auf faire und nachhaltige Beschaffung geachtet. Derzeit werde im Landratsamt auf Basis der Agenda-2030 und der 17 Nachhaltigkeitssziele eine Nachhaltigkeitsstrategie erstellt. Die verschiedenen Ziele sollen über eine Plakat-Aktion weiter bekannt gemacht werden. So gibt es Plakate zu nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion oder zu Maßnahmen zum Klimaschutz und sollen Anregungen und Tipps geben.

20-jähriges Jubiläum der bundesweiten Aktionswoche

Die "Faire Woche" feiert in diesem Jahr ihre 20. Auflage. 2001 begann sie als erster Versuch der großen Fair-Handels-Organisationen, mit einer gemeinsam veranstalteten Aktionswoche eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Organisator ist der Verein "Forum Fairer Handel" mit Sitz in Berlin.