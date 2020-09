11.09.2020, 12:39 Uhr

Faire Woche 2020: Aktionen auch in Ober- und Mittelfranken

Von Freitag an findet bis zum 25. September in diesem Jahr die bundesweite Aktion "Faire Woche" statt. Auch in Ober- und Mittelfranken sind zahlreiche Fairtrade-Aktionen und -Veranstaltungen unter dem Motto "Fair statt mehr" geplant.