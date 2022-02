"Fair Mieten": Caritas Haßberge sucht nach günstigen Wohnungen

Die Caritas Haßberge betreibt die Wohnungsvermittlungsbörse "Fair Mieten". Die zuständige Mitarbeiterin Sabine Wagner durchforstet regelmäßig das Internet und die Zeitungs-Kleinanzeige. Finanziell günstige Mietwohnungen zu finden sei sehr schwierig geworden. Es gebe immer weniger Wohnungsangebote und die Wohnungen seien teuer. Dadurch sei es immer schwieriger, für sozial schwache Menschen Wohnraum zu finden, sagt Wagner.

Kaum neue Sozialwohnungen im Landkreis Haßberge

Etwa 800 Menschen suchen im Augenblick im Landkreis Haßberge eine günstige Wohnung. Darunter sind auch 320 Kinder. Und der Bedarf an günstigem Wohnraum wachse weiter, erklärt Wagner. Gründe dafür seien Trennungen, Familien die Nachwuchs erwarten und deren bisherige Wohnung zu klein ist, Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften die eine eigene Bleibe suchen oder Senioren oder Menschen mit Behinderung eine barrierefrei Wohnung brauchen.

Mieter mit Handicap sucht seit fünf Jahren Wohnung ohne Treppen

Freddy Fierus ist nach drei Herz-Bypass-Operationen und einer Durchblutungsstörung in den Beinen auf einen Rollstuhl angewiesen. Der ehemalige Schreiner wohnt in einer günstigen Wohnung in Zeil am Main. Allerdings im zweiten Stock. Der 61- jährige sucht händeringend nach einer barrierefreien Wohnung möglichst im Erdgeschoss, wo er keine Treppen überwinden muss. "Eine behindertengerechte Wohnung für mich ist in diesen fünf Jahren entweder nicht vorhanden oder nicht bezahlbar gewesen", sagt Fierus.

Freddy Fierus : "Wohnungssuche macht zeitweise depressiv"

Freddy Fierus lebte zuletzt in Fürth. Da drohte er obdachlos zu werden und fand schließlich eine Wohnung in Zeil am Main. Er würde auch wieder nach Fürth zurückziehen, oder nach München oder Rosenheim, wo er schon mal für sechs Jahre lebte, aber da sieht er gar keine Möglichkeiten. Weil es so anstrengend sei, die Treppen bis in den zweiten Stock zu steigen, würde er immer überlegen, wann er seine Wohnung verlassen müsse. "Man ist halt sehr eingeschränkt, die Wohnungssuche macht einen zeitweise schon depressiv", sagt Fierus.

Baukosten auch für sozialen Wohnungsbau gestiegen

Um die Knappheit von günstigen Wohnungen zu beseitigen, wäre der Bau weiterer Sozialwohnungen eine Lösung. Um aber langfristig günstige Wohnungen anbieten zu können, müssen die Baukosten – trotz staatlicher Förderungen – auch niedriger sein. Die sind aber in den letzten Jahren explodiert. Laut dem geschäftsführenden Vorstand der Baugenossenschaft Haßfurt, Christoph Kessler, stiegen die Kosten für Personal um 20 Prozent und für Baumaterial um 50-70 Prozent.

Die Baugenossenschaft Haßfurt betreut knapp 430 Wohnungen in Haßfurt und Königsberg. Etwa ein Drittel davon sind Sozialwohnungen. Seit 15 Jahren hat die Baugenossenschaft keine neuen Sozialwohnungen gebaut. Jetzt plant sie den Bau von 19 solcher Wohnungen für 4,6 Mio. Euro. Während des Baus dürften die Baukosten aber nicht mehr steigen, sagt der geschäftsführende Vorstand Christoph Kessler. Wörtlich sagt er: "Sonst müssten wir nachfinanzieren, das würde letztlich wieder dazu führen, dass die Mietpreise erhöht werden müssten."

Wohnungsbörse kooperiert mit Behörden

Die Wohnungsbörse der Caritas Haßberge wird vom Landratsamt und dem Jobcenter unterstützt. Thomas Jakob, der Leiter der allgemeinen sozialen Beratungsdienste bei der Caritas Haßberge, sagt: "Die Problematik hat sich erheblich verschärft: Teure Wohnungen bekommen wir immer wieder, aber die sind natürlich für unser Klientel nicht zu vermitteln."

Gefragt sind günstige Wohnungen mit ÖPNV-Anschluss

Im Landkreis Haßberge sind günstige Wohnungen im Maintal gefragt, weil es da einen gut funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr gibt. Und den brauchen Menschen, die sich kein eigenes Auto leisten können, zum Beispiel zum Einkaufen.

Die Gemeinde Knetzgau hatte als einzige Gemeinde im Landkreis Haßberge kürzlich Sozialwohnungen gebaut. Insgesamt zehn Stück. Die Nachfrage war so groß, dass jede Wohnung fast zehnmal hätte vermietet werden können.