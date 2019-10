Fahrzeuge vor Passauer Autohaus ausgebrannt - Kripo ermittelt

In Passau haben in der Nacht mehrere Autos auf dem Hof eines Autohauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr Passau brach der Brand kurz nach 23 Uhr in der Traminer Straße im Stadtteil Kohlbruck aus. Wie es heißt, standen zwei Autos beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf weitere Fahrzeuge über. Es gab eine starke Rauchentwicklung, da Reifen verbrannten.

40 Einsatzkräfte müssen Brand löschen

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Passau (Löschzug Hauptwache) im Einsatz, zehn Mann mussten mit Atemschutz arbeiten. Auf Nachfrage heißt es von der Feuerwehr, dass an drei Fahrzeugen Totalschaden entstand, ein viertes Auto könnte noch repariert werden - aber auch dieses sei durch die Hitze stark beschädigt worden.

"Gott sei Dank waren es keine Elektroautos. Wenn da die Akkus brennen, dann wären die Löschmaßnahmen aufwändiger gewesen." Stadtbrandrat Andreas Dittlmann

Schaden im sechsstelligen Bereich - Kripo Passau ermittelt

Wie es vom Polizeipräsidium Niederbayern auf Nachfrage heißt, wird der Schaden ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Dittlmann von der Feuerwehr erklärt, dass es sich bei den ausgebrannten Fahrzeugen um Gebrauchtwagen handelte, sonst wäre der Schaden höher ausgefallen. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen jetzt übernommen, die Brandursache ist bislang noch unklar.