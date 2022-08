> Fahrzeug fährt in Hotel am Münchner Flughafen

Ein Fahrzeug ist am Sonntagmorgen in die Fassade eines Hotels am Münchner Flughafen gefahren. Nach jetzigem Informationsstand wurden mehrere Personen verletzt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.