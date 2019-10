Fahrverbote in Tirol – im Allgäu hofft man auf mehr Skitouristen

Lange Staus in Tirol gab es schon während der Urlaubszeit im Sommer. Das österreichische Bundesland reagierte mit Fahrverboten ab den Autobahnabfahrten und sorgte für Streit mit Bayern. Auch in der Wintersaison müssen sich Reisende an 17 Wochenenden sowie an den Feiertagen auf Fahrverbote einstellen. Die Tourismus-Branche und die Skigebiets-Betreiber hoffen, dass dadurch mehr Skitouristen ins Allgäu kommen.

Lift-Betreiber: Pisten-Angebot im Allgäu kann locker mithalten

"Vielleicht wollen sich die Wintersportler die Weiterfahrt nach Österreich jetzt lieber ersparen und bleiben im Allgäu", sagt Bernhard Joachim von der Allgäu GmbH. Auch Rainer Hartmann, Skigebiets-Geschäftsführer in Ofterschwang, kann sich gut vorstellen, dass ein Effekt der Fahrverbote spürbar sein wird. Wer bereits gebucht hat, wird seiner Meinung nach trotzdem nach Österreich fahren, aber wer noch die Wahl hat, könnte eventuell aufs Allgäu umschwenken. Auch bei den Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal würde man sich über noch mehr Gäste freuen. Das Pisten-Angebot könne mit dem in Österreich jedenfalls locker mithalten, heißt es.