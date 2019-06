Fahrverbot in Reutte: Ostallgäuer rechnen nicht mit Problemen

Fahrverboten für den Transitverkehr in der Region Reutte/Tirol sieht man im benachbarten Ostallgäu gelassen entgegen. Da lediglich die niederrangigen Straßen neben der Fernpassbundesstraße für den Durchgangsverkehr Richtung Italien gesperrt werden sollen, nicht aber der Fernpass oder die Fernpassbundesstraße selbst, geht man in der Region um Füssen und Pfronten von geringen Auswirkungen aus.

Etwas längere Staus - aber kein Verkehrschaos

„Der Stau wird vielleicht etwas länger“, heißt es von der Polizei in Füssen. Es könne damit auch etwas längere Zeiten mit Blockabfertigung am Grenztunnel und dem Tunnel Reinertshof geben, so die zuständige Autobahndirektion in Kempten. Ein Verkehrschaos auf den Ausweichrouten befürchtet man dort aber nicht. Auch das Landratsamt Ostallgäu rechne derzeit nicht mit größeren Problemen durch mögliche Fahrverbote, sagt Landratsamtssprecher Thomas Brandl.

Keine spürbare Verschlechterung der Verkehrslage in Pfronten

Wie Füssen leide Pfronten zwar ohnehin schon an den Wochenenden unter dem Ausweichverkehr, wenn am Grenztunnel Füssen Blockabfertigung herrsche, sagt Tourismusdirektor Jan Schubert. Eine spürbare Verschlechterung der Verkehrssituation in dem Ostallgäuer Ferienort, sollten in Tirol die Ortsdurchfahrten von Reutte, Ehrwald, Biberwier oder Lermoos für den Transitverkehr gesperrt werden, sieht der Tourismuschef aber nicht: „Ich glaube, dass es keine Rückstau-Effekte geben wird, die bis Pfronten reichen“, so Schubert.

Unsinniger Ausweichverkehr in der Region um Reutte

Anders als an der Brennerautobahn gibt es für den Fernpass keine Ausweichroute. Autofahrer, die die Fernpassbundesstraße wegen des Staus verlassen, können nur durch die nahegelegenen Orte ausweichen und müssen kurz darauf wieder auf die Fernpassstraße auffahren. Zeit sparen sie sich dabei kaum. Und da es sich bei der Fernpassstraße um eine Landstraße und keine Autobahn handelt, gibt es hier auch nicht das Problem der Mautflüchtlinge. Trotzdem sind die Orte in der Region um Reutte an den Wochenenden durch den Ausweichverkehr oft so überlastet, dass der Verkehr fast zum Erliegen kommt. Deshalb erwägt das Land Tirol, die betroffenen Ortsdurchfahrten für den Transitverkehr nach Italien zu sperren.