Fahrtüchtigkeit: Unterfrankens Polizei überprüft Lkw und Fahrer

Beim heutigen bundesweiten Aktionstag mit dem Motto "sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick" hat die unterfränkische Polizei unter anderem den Schwerlastverkehr kontrolliert: Auf einem Parkplatz an der A3 bei Teilheim im Landkreis Würzburg überprüften die Beamten am Vormittag schwerpunktmäßig Lkw und deren Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit. Bei Aschaffenburg um im Raum Schweinfurt war die Polizei auch mit Kontrollpunkten im Einsatz. Zusätzlich waren mehrere mobile Streifen auf den Straßen unterwegs.

Polizei nimmt Laster unter die Lupe

"Wir fangen vorne bei der Vorderachse an und hören hinten am Kennzeichen auf", sagte Polizeihauptkommissar Martin Knobloch von der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Dabei wurden wie üblich Führer- und Fahrzeugschein sowie die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert. Bei Auffälligkeiten wurden die Fahrzeuglenker einem Alkohol- bzw. Drogentest unterzogen. Zudem wurde kontrolliert, ob sie eine Arbeitserlaubnis für Deutschland besitzen. Doch auch die Lkw selbst müssen fahrtauglich sein: Die Ladungssicherung wurde untersucht, Gewichts- und Bremskontrollen folgten.

Fazit: Kein Trucker mit Alkohol oder Drogen erwischt

Bei der Kontrollaktion auf dem Autobahnparkplatz bei Teilheim stellte die Polizei keine großen Verstöße fest. 29 Fahrzeuge und Fahrer wurden innerhalb von vier Stunden überprüft. Ein Lkw-Fahrer hatte die Lenkzeit massiv überschritten – ihm fehlten 20 Stunden Pause innerhalb von nur einer Woche. Er muss die Pausenzeit jetzt nachholen und 630 Euro Strafe bezahlen. Ein weiterer Fahrer musste 600 Euro Strafe zahlen, weil er sowohl die Lenkzeit, als auch mehrmals die Geschwindigkeit deutlich überschritten hatte. Bei einem Gefahrguttransport war die Ladung nicht ausreichend gesichert. "Alkohol und Drogen gab's zum Glück keine – Zweck erfüllt", freute sich Polizeihauptkommissar Knobloch. Alkohol und Drogen am Steuer seien bei den Schwerlastkontrollen laut Knobloch heute seltener zu finden als früher. Es gehe mittlerweile mehr um Lenk- und Ruhezeiten sowie unzureichend gesicherte Ladung bzw. falsch geladene Waren.

"Es entstehen Konflikte durch Übermüdung, durch andere Ablenkungen wie zum Beispiel Handynutzung oder auch Alkohol und Drogen. Das ist immer wieder ein Problem. Ob jetzt nach der Kneipe oder früh nach dem Aufstehen, weil man vergessen hat, dass man abends etwas getrunken hat. Man muss das einfach immer mal wieder in die Öffentlichkeit bringen. Ähnlich wie die Blitzmarathon-Tage, dass der Bürger draußen wieder daran erinnert wird, da gibt es Regeln und an die muss man sich halten, weil sonst was passieren kann." Polizeihauptkommissar Martin Knobloch, Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried

Polizei intensiviert Verkehrskontrollen

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss gehören nach wie vor zum Alltag auf Bayerns Straßen. Im vergangenen Jahr schrieb die Polizei deswegen mehr als 30.000 Anzeigen. Es kam zu 5.000 Unfällen, bei denen Alkohol oder Drogen oder Beides im Spiel waren, davon 360 in Unterfranken. Insgesamt 34 Menschen ließen ihr Leben, sieben starben in Unterfranken. Um insbesondere die Unbelehrbaren aus dem Verkehr zu ziehen und aufzurütteln, kündigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Schwerpunktkontrollen der Bayerischen Polizei und spezielle Präventionsangebote zur Fahrtüchtigkeit bis Ende Mai 2022 in ganz Bayern an.