Fahrschulen in Bayern: Erst ausgebremst – jetzt fast überrollt

Der Ansturm auf Fahrschulen ist momentan groß. Sie waren im Frühjahr wegen des Coronavirus wochenlang geschlossen, so dass Führerscheinaspiranten keine Fahrstunden nehmen konnten. Das ist jetzt anders: Es gibt viel Arbeit für Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen.

Ein Beispiel aus Türkenfeld: Christoph Langhans muss gegen den Laubbläser anschreien. Denn auf dem Parkplatz am Naherholungsgebiet "Pucher Meer" werden die Bäume und Büsche gerade mit lärmenden Maschinen in Form gebracht. Der Fahrlehrer gibt über sein Funkgerät Anweisungen an seine Motorradschülerin.

Dank des goldenen Herbsts kann der Türkenfelder auch Ende Oktober noch Motorradfahrer ausbilden. Und das ist dringend nötig, denn seit Monaten platzt das Auftragsbuch fast aus allen Nähten.

"Sechs-Tage-Wochen sind als Fahrlehrer nichts ungewöhnliches. Vor Corona konnte ich mir dafür unter der Woche mal einen halben Tag freischaufeln. Das ist zurzeit nicht möglich." Christoph Langhans, Fahrlehrer

Denn während des Lockdowns haben sich die Anfragen von Fahranfängern ziemlich gestaut. Seit der Betrieb im Mai wieder öffnen durfte, rennen die Fahrschüler vielen Fahrschulen die Türen ein. Für Langhans einerseits ein Glücksfall. Er hat sich nämlich erst zu Beginn des Jahres selbstständig gemacht. Doch dann kam Corona.

Unsicherheit während Corona-Shutdown

"Das hat natürlich schon erstmal wahnsinnige Unsicherheit reingebracht", erinnert sich der Fahrlehrer. Denn neben der Ablöse für seine Fahrschule und Neuanschaffungen für den Fuhrpark muss der zweifache Familienvater auch den Kredit für das neugebaute Haus abbezahlen. Zum Glück ging es im Mai dann so richtig los, und neben den Vierrad-Schülern kamen auch jede Menge Motorradanfänger.

Fahrlehrermangel bremst Fahrschüler-Ansturm aus

Allerdings kam Langhans als Alleinunternehmer schnell an seine Grenzen. Deswegen hat er sich Verstärkung geholt. Sein Praktikant darf bis zu 40 Übungsstunden pro Woche leiten.

Einen fertigen Fahrlehrer zu finden, war allerdings unmöglich. Ein Problem, das Langhans schon vor Corona kannte: "Uns fehlt der Nachschub in der Fahrlehrerbranche." Als Hauptgrund sieht der Türkenfelder die Ausbildung: "Ein halbes Jahr ohne Verdienst und dann noch die Fahrlehrerlehrgänge, das kostet schon mal bis zu 20.000 Euro." Geld, das man danach erstmal wieder hereinfahren müsse.

Prüfungsstau beim TÜV

Zudem sind Prüftermine für die Fahranfänger beim TÜV Süd derzeit schwer zu bekommen.

Jochen Krebs, der Leiter des Fahrerlaubniswesens, spricht von 50 bis 60 Prozent der Prüfkapazitäten im Vergleich zu vor der Pandemie: "Die Hygienevorschriften haben starken Einfluss auf unser Geschäft." Das heißt: Stau, vor allem bei der theoretischen Führerscheinprüfung. Der TÜV versucht mit Prüfterminen an Samstagen und Überstundenaufbau der Lage Herr zu werden.

Kindergarten-Modell gegen Quarantäne

Bei den Fahrschulen ist trotz der hohen Belastung die Sorge vor einem neuen faktischen Lockdown groß. Christoph Langhans macht sich Gedanken, wie er einen erneuten Stillstand etwa durch eine Quarantäne verhindern kann: "Wenn wir die Fahrschüler wie im Kindergarten in Gruppen aufteilen und jeder Fahrlehrer nur seine Gruppe betreut", dann müsste im Falle einer Infektion nur die eine Gruppe in Quarantäne. Ein Modell, das nur funktioniert, wenn genügend Fahrlehrer zur Verfügung stehen.

Zunächst muss Langhans aber noch mit seinem Praktikanten klar kommen. Ab Winter ist zumindest etwas Entspannung in Sicht. Denn dann fallen die Zweirad-Schüler weg.