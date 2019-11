vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Fahrräder im Wert von 140.000 Euro in Roth gestohlen

Bei einem Einbruch in einen Fahrradladen in Roth haben Unbekannte mehr als 30 Mountainbikes und Rennräder im Wert von rund 140.000 Euro gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl in der Rother Welserstraße geben können.