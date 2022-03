Fahrräder gestohlen - Polizei "fahndet" nach Besitzern

Die Polizei hat in einer Werkstatt in Kulmbach zahlreiche Fahrräder sichergestellt, die vermutlich gestohlen worden sind. Weil 14 der Räder keinem rechtmäßigen Eigentümer zuzuordnen sind, sucht die Polizei nun nach den Fahrrad-Besitzern. Außerdem wird gegen einen 49-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb wegen Hehlerei ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein entwendetes Fahrrad führte zu den 14 gestohlenen Rädern

Die Spur zu dem Tatverdächtigen führte über einen 33-jährigen Mann, der bereits am Mitte Februar von der Polizei kontrolliert wurde. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, das im September 2021 von einem Schulgelände gestohlen worden war. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu der Werkstatt mit den mehr als 14 Fahrrädern.

Polizei veröffentlich Fotos von gestohlenen Fahrrädern im Internet

Fotos von den mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern hat die Polizei ins Internet gestellt. Wer sein Rad wiedererkennt und den Diebstahl bislang nicht zur Anzeige gebracht hat, kann sich bei der Polizei in Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/609-0 melden.

Beim mutmaßlichen Fahrraddieb auch Drogen sichergestellt

Bei dem in der Werkstatt angetroffenen 49 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb als auch bei dem 33-Jährigen stellte die Polizei Drogen in jeweils geringer Menge fest.