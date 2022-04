Fahrradvignette in Coburg mit großer Mehrheit abgelehnt

Der Antrag zweier FDP-Stadträte für eine Fahrradvignette ist am Donnerstag im Coburger Stadtrat mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Wie ein Sprecher der Stadt Coburg bestätigt, haben alle Stadträte bis auf die beiden Männer aus der FDP bei der Sitzung gegen den Antrag gestimmt.

Idee hinter Fahrradvignette: Radfahrer sollen mitzahlen

Ende März hatten die beiden FDP-Stadträte Hans-Heinrich Eidt und Michael Zimmermann einen Antrag an den Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) gestellt, nach dem Radfahrer in der Stadt Coburg mit zehn Euro jährlich den Ausbau des Radwegnetzes zu einem Teil finanzieren sollten. In dem Antrag hatten die Stadträte argumentiert, dass so die Sicherheit für Radfahrer in der Stadt steigen und der Druck auf die Politik erhöht werden würde, die "katastrophale Infrastruktur für den Fahrradverkehr in Coburg" zu verbessern.

Stadt hatte kein Recht, Zuständigkeit zu prüfen

Im Stadtrat haben die beiden Freien Demokraten keine Anhänger für ihre Idee gewinnen können. Ob die Einführung einer solchen Fahrradvignette auf kommunaler Ebene überhaupt zulässig gewesen wäre, konnte die Stadt Coburg nicht prüfen, da sie dazu kein Recht hätte, so ein Sprecher der Stadt kurz nach Antragstellung zum BR. Der ADFC hatte den Antrag bereits kurz nach dem Aufkommen der Idee kritisiert.