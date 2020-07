Fahrradtaschen-Produktion in Heilsbronn am Limit

Die Nachfrage von Fahrradtaschen des Herstellers Ortlieb aus Heilsbronn (Lkr. Ansbach) steigt trotz oder gerade wegen des Coronavirus stark an. Das mittelständische Unternehmen stoße mit seiner Produktion bald an seine Grenzen, heißt es vom Unternehmen.

Corona bedingt Umstieg auf Rad

Viele Menschen würden in Coronazeiten auf das Rad umsteigen, begründet Vertriebschef Martin Esslinger diese Entwicklung. Das seien zum einen Pendler, die öffentliche Verkehrsmittel meiden und zum anderen Menschen, die ihren Urlaub in der Nähe und auf dem Rad verbringen. Das mittelständische Unternehmen verzeichnet ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozent-Bereich. In diesem Jahr dürfte das deutlich mehr sein.

Nachfrage hält im Sommer an

Die Nachfrage nach Radtaschen komme dabei aus Europa, aber auch Amerika. Das Unternehmen entschied sich zu Beginn der Pandemie gegen die Kurzarbeit, um bereit zu sein, wenn die Läden wieder öffnen. Dass die Nachfrage jedoch auch in den Sommermonaten anhält, kam überraschend für das Unternehmen, da die Hauptverkaufssaison im Frühjahr sei.

Produktion von Fahrradtaschen stößt an Grenzen

Wie das Unternehmen mitteilt, das aktuell rund 250 Mitarbeiter beschäftigt, suche man Personal in der Produktion. Denn die stoße bereits an ihre Grenzen. Das gesamte Sortiment wird in Heilsbronn gefertigt und auch 70 Prozent der Materialien stammen aus Deutschland. Deshalb gebe es dabei keine Lieferengpässe, so Ortlieb. Um Lieferengpässe bei den fertigen Radtaschen zu verhindern, sollen künftig einige Prozesse automatisiert werden.