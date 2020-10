Fahrradstreifen in Landshut: Polizei zieht positive Bilanz

Sechs Monate nach Einführung der Fahrradstreife hat die Polizei in Landshut bei einer Pressekonferenz eine erfolgreiche Zwischenbilanz gezogen. Als absolutes Erfolgsmodell bezeichnet Landshuts Polizeichef Helmut Eibensteiner die neu eingeführten Streifenfahrten auf Polizeirädern.

Polizei zeigt mehr Präsenz

Ein halbes Jahr nach der Einführung stehe fest: Die Polizeipräsenz in der Stadt sei deutlich besser geworden. So würden die Polizistinnen und Polizisten auf ihren E-Bikes für mehr Sicherheit in Parks und auf Spielplätzen sorgen. Eine Fahrradstreife habe so auch schon einen Rauschgifthändler auf frischer Tat ertappen können.

Künftig mehr Fahrradstreifen?

Die vergleichsweise unauffälligen Fahrradstreifen würden aber auch für Observierungen und bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität erfolgreich eingesetzt, heißt es weiter. Aber auch bei Unfallaufnahmen im Stadtgebiet sein die Fahrradstreifen oft schneller als die Streifenwagen. Deshalb werde jetzt geprüft, die Flotte der E-Bikes für Polizeistreifen sogar auszubauen.