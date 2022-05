Das E-Bike zähmen: Fahrradsicherheitstraining für Senioren

Der Trend zum E-Bike ist ungebrochen, auch und gerade bei Senioren. Aus gutem Grund, sagt Richard Kramschuster vom ADFC München. Doch ganz ohne ist der Umstieg auf ein neues Rad mit elektrischer Unterstützung nicht. Im Schnitt sind Pedelecs zehn Kilo schwerer als vergleichbare Fahrräder ohne Motor. Regelmäßige Übungen, ob Gymnastik oder Yoga, dienen also nicht nur der allgemeinen Fitness, sie helfen auch beim Fahrradfahren, erläutert Richard Kramschuster gleich zu Beginn des Sicherheitstrainings für Senioren. "Außerdem gibt es ein paar Tricks, wie man die schweren Pedelecs auch bei Langsamfahrt stabilisieren kann. Und die werden wir in diesem Kurs lernen."

Balancegefühl fängt mit Gymnastik an

Es ist ein sonniger Samstagnachmittag auf dem Sportplatz der Realschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landkreis München. Alle drei Kursteilnehmerinnen haben ein neues E-bike. Lucia Ritter hat es von ihren Kindern zum 80. Geburtstag geschenkt bekommen. "Und jetzt möchte ich gerne den Kurs machen, weil das Rad ist noch ein Unikum für mich." Der 78-jährigen Christel Held geht es ganz ähnlich. "Meine Kinder haben gesagt, jetzt bist du alleine, jetzt brauchst du ein E-Bike, damit du mehr Bewegung bekommst." Und Andrea Künne möchte schon mit 63 Jahren etwas für den Erhalt ihrer Beweglichkeit tun. Richard Kramschuster zeigt zu Beginn des Sicherheitstrainings also gleichmal ein paar Balanceübungen. Auf einem Bein stehen, das andere Bein wie beim Radfahren drehen und dazu die Arme in die entgegengesetzte Richtung kreisen. Das bringt auch Jüngere in Schwierigkeiten. Aber das Wichtigste ist: regelmäßig üben, zum Beispiel beim Zähneputzen auf einem Bein balancieren.

Der richtige Gang ist auch beim E-Bike wichtig

Dann geht es endlich aufs Rad. Richard Kramschuster lässt die drei Damen ein paar Runden fahren, damit sie ein Gefühl für den richtigen Gang bekommen. Denn auch mit elektrischer Unterstützung ist das Schalten sehr wichtig, nicht nur um Kraft beim Anfahren zu sparen, sondern auch um die Gelenke zu schonen. 60 Umdrehungen pro Minute seien ideal, so der Sicherheitstrainer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. "Also einmal pro Sekunde mit dem Knie nach oben kommen, dann hat man den richtigen Gang gewählt." Erst wenn der richtige Gang eingelegt ist, kann man bei den Pedelecs auch die Unterstützungsstufe so einstellen, wie man es gerade möchte. Der Motor ersetzt also nicht die Gangschaltung.

Dann geht es gleich in eine enge Gasse, die von zwei Bändern auf dem Boden markiert wird. Die Teilnehmerinnen sollen während des Tretens gleichzeitig ein wenig die Bremse schleifen lassen. Die Balance kann man am besten halten, wenn man in die Pedale tritt. Durch das gleichzeitige Bremsen aber können die Kursteilnehmerinnen die Geschwindigkeit so niedrig halten, dass sie durch die beiden Markierungen am Boden durchkommen. Gar nicht so leicht. Aber auch das lässt sich auf einem Parkplatz immer wieder üben.

Auf die Vorderbremse kommt es an

Üben macht auch beim Bremsen den Meister. Doch zunächst hat Richard Kramschuster auch da einen ganz wichtigen Tipp: Auf die vordere Bremse kommt es an. Denn während des Bremsen verlagert sich das Gewicht nach vorne, damit steigt dort die Haftung des Reifens auf dem Untergrund. Umgekehrt verhält es sich hinten und deswegen blockiert das Rad dann auch viel früher. Das ist schlecht, weil man dann leicht die Kontrolle über das Fahrrad verliert. Also, auf gerader Strecke lieber vorne stärker bremsen als hinten, empfiehlt Richard Kramschuster. In Kurven sollte man dagegen vorsichtig sein- mit der vorderen Bremse. Der Vorderbremshebel ist bei den meisten Rädern übrigens auf der linken Seite des Lenkers. Rücktrittbremsen hält der ADFC Trainer für unpraktisch. Mit einer Rücktrittbremse lassen sich die Pedalen im Stehen nicht so leicht drehen. Dabei ist es für das Anfahren sehr hilfreich, wenn man mit einem Bein gleich nach unten treten kann."

Kurvenfahrt wie am Schnürchen

Ob Auto, Motorrad oder Fahrrad: Die Blickführung ist das A und O. Die Augen sollten immer in Fahrtrichtung gerichtet sein, je nach Geschwindigkeit rund zehn Meter nach vorne oder noch weiter. Nie auf den Boden unmittelbar vor dem Rad. Bei der Geradeausfahrt kommt es dabei vor allem darauf an, das Verkehrsgeschehen zu beobachten, einschließlich der potentiellen Gefahrenquellen, wie zum Beispiel Ausfahrten und Straßeneinmündungen, aus denen Autos den Fahrradweg queren könnten. Bei der Kurvenfahrt dient die Blickführung der Steuerung. Das Rad folgt wie von selbst den Augen. Daher sollte man immer die gewünschte Kurvenlinie fixieren, wieder rum einige Meter vor dem Vorderrad.

Nach drei Stunden voller großer und kleiner Tipps empfiehlt Richard Kramschuster den Seniorinnen, im Zweifelsfall immer mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren, anstatt stur auf der Vorfahrt zu beharren. Die Teilnehmerinnen sind anschließend sehr zufrieden. Aber alle wollen noch viel üben, um die Tricks und Tipps des Fahrsicherheitstrainings zu verinnerlichen.