Fahrradrennen: Ladies Tour in Hof mit Spitzenbesetzung gestartet

Profi-Radsport zu Gast im Frankenwald: Zum ersten Mal begann die anspruchsvolle Thüringer Rad-Rundfahrt, die Ladies Tour, in Bayern. Der Startschuss fiel am Dienstag in der Hofer Innenstadt. Die erste Etappe war 90 Kilometer lang.